Vụ ngộ độc thực phẩm hơn 50 người ở Bình Thuận: Không xuất phát từ nhà hàng Hồng Vinh

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khiến 51 người nhập viện, sáng 16/5, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Thuận công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm cung cấp cho đoàn khách 750 người do Công ty Du lịch Viettravel tổ chức ăn tối ngày 12/5 tại nhà hàng Hồng Vinh.

Theo đó, các mẫu thức ăn được mang đi kiểm nghiệm, gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản.

Kết quả kiểm nghiệm về Escherichia coli và Salmonella cho thấy, không có phát hiện bất cứ vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm từ nhà hàng Hồng Vinh.

“Chúng tôi rất vui mừng khi cơ quan chức năng đã có kết luận chính thức là thực phẩm nhà hàng Hồng Vinh cung cấp cho khách hàng (ngày xảy ra sự cố) đảm bảo quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng cố gắng hoàn thiện để phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng, đóng góp công sức vào xây dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận an toàn, mến khách", ông Nguyễn Văn Vinh, chủ nhà hàng Hồng Vinh nói.

Trước đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, theo yêu cầu của Công ty Du lịch Viettravel, nhà hàng Hồng Vinh đã chủ động gởi mẫu thực phẩm đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Thuận đề nghị thẩm định, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 14/5, Sở Y tế Bình Thuận đã làm việc với nhà hàng Hồng Vinh để xác minh thông tin liên quan vụ bị ngộ độc, kiểm tra hồ sơ an toàn thực phẩm của nhà hàng theo quy định.

Qua kiểm tra, nhà hàng Hồng Vinh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3401130467 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 8/12/2017, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 158/2022/ATTP- CNĐK do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp ngày 22/11/2022.

Ngoài ra, nhà hàng Hồng Vinh còn có giấy khám sức khỏe cho 8/8 người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm còn hiệu lực, danh sách 8 nhân viên đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do chủ cơ sở xác nhận, có ghi chép sổ kiểm thực 3 bước và sổ lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Nhà hàng Hồng Vinh cũng có hợp đồng, chứng từ, hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, đoàn khách 750 người của Công ty Du lịch Viettravel không chỉ ăn tối ở nhà hàng Hồng Vinh mà sau đó còn đi nhậu vào ban đêm, mua hải sản đem vào khách sạn để chế biến và ăn uống. Do đó, cơ quan chức năng phải điều tra thông tin từ nhiều nguồn, chưa thể đưa ra kết luận được.

Trên thực tế, đoàn khách 750 người của Công ty Du lịch Viettravel ở tại 3 resort. Tuy nhiên chỉ có đoàn khách ở tại Resort Sealion mua hải sản bên ngoài không rõ nguồn gốc vào ăn buổi tối ngày 12/5, sau đó bị ngộ độc thực phẩm. Còn các du khách ở tại hai resort còn lại vẫn bình thường.

Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ nhà hàng Hồng Vinh cho biết nhà hàng đã hoạt động dịch vụ ăn uống hơn 20 năm. Nhà hàng thường xuyên đón khoảng trên dưới 1.000 khách/buổi nhưng chưa có sự cố ngộ độc thực phẩm nào từ ngày thành lập đến nay.

“Đối với sự cố này, nhà hàng phải có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc để khẳng định uy tín đối với khách hàng. Nếu ăn tối tại nhà hàng Hồng Vinh mà bị ngộ độc thực phẩm thì phải cả đoàn khách 750 người phải bị hết. Đằng này, chỉ có những người ở Resort Sealion mua hải sản bên ngoài về ăn uống buổi tối mới bị”, ông Vinh nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 10h30 ngày 12/5, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận nhận thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, xảy ra với đoàn khách do Công ty Du lịch Viettravel tổ chức đi du lịch tại Hàm Tiến, Mũi Né.

Sở Y tế Bình Thuận đã thành lập đoàn điều tra ngộ độc và tiến hành điều tra, giám sát thu thập thông tin. Kết quả cho thấy, đoàn khách Công ty Du lịch Viettravel có 750 người, ở tại Resort Sealion có ăn cơm tối tại Nhà hàng Hồng Vinh lúc 18h30 ngày 12/5.

Đoàn khách này dùng thực đơn, gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản, tráng miệng là nho Mỹ. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đoàn quay về Resort Sealion nghỉ ngơi. Sau đó có một nhóm người xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác (không rõ loại) để nhậu.

Đến sáng 13/5, có một số người đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy nhập viện. Ca đầu tiên nhập viện lúc 7h30 ngày 13/5 tại Trạm y tế Hàm Tiến, sau đó lần lượt vào Phòng khám Mũi Né và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tính đến 13h30 ngày 13/5, tổng số ca mắc nhập viện là 51 người, số liệu này ít hơn 1 người với thông báo ban đầu do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tổng hợp trùng 1 người. Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 19 ca, Trạm y tế Hàm Tiến 13 ca, Phòng khám Mũi Né 19 ca.

Lúc 16h30 ngày 13/5, tất cả các bệnh nhân đều ổn, tỉnh táo, tiếp xúc được và xuất viện 35 ca. Đến 8h30 ngày 14/5, 16 ca còn lại đều được xuất viện. Như vậy đến nay, vụ nghi ngờ ngộ độc tại Hàm Tiến có 750 người ăn, 51 người mắc, 51 người xuất viện sức khỏe ổn định, không có tử vong.