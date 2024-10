Nhiều doanh nghiệp báo lãi

TPO - Vietnam Airlines, Công ty CP BCG Land, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital đạt kết quả kinh doanh khả quan trong 3 tháng qua.

Phục hồi mạnh

Nhờ khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế, mở thêm các đường bay mới cùng hoạt động khai thác tăng cao trong giai đoạn cao điểm Hè, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, trong quý III, tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ tăng hơn 19% so với cùng kỳ, tương đương tăng hơn 3.470 tỷ đồng, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ tăng hơn 17%, tương đương tăng hơn 3.055 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 862 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 85.466 tỷ đồng, tăng gần 25% so với kỳ; lợi nhuận hợp nhất sau thuế hơn 6.263 tỷ đồng, mức lợi nhuận đạt được chủ yếu do tiếp tục cải thiện hiệu quả công ty mẹ và cộng hưởng hệ sinh thái các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước

Vietnam Airlines thực hiện 106.400 chuyến bay trong 9 tháng qua. Vận chuyển hành khách đạt 17,2 triệu lượt (tăng gần 9% so cùng kỳ), vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt gần 226.000 tấn (tăng 42% so cùng kỳ). Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa, khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm các đường bay mới.

Dù thị trường có sự phục hồi nhất định nhưng Vietnam Airlines cho biết vẫn còn nhiều khó khăn do hệ lụy kéo dài của COVID-19. Thị trường hàng không tiếp tục đối mặt với các thách thức kéo dài như biến động tỷ giá, nhiên liệu bất lợi, vấn đề triệu hồi động cơ của nhà sản xuất, chi phí vật tư, phụ tùng, bảo dưỡng, thuê máy bay tăng cao…

Hãng hàng không quốc gia đã thực hiện nhiều giải pháp tự thân như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, tối ưu hoá chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… Hiện, Vietnam Airlines hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 để sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Theo đề án, trong năm 2024-2025 Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu, như tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Lãi sau thuế tăng hàng ngàn lần

Công ty CP BCG Land (mã chứng khoán: BCR) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý III, với doanh thu thuần đạt hơn 287 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế tăng hơn 273% lên mức 44 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của BCR.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 595 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của BCR đạt hơn 105 tỷ đồng. Nguồn doanh thu, lợi nhuận này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại 6 căn villa, 147 căn condotel tại Malibu Hội An và 6 căn shophouse tại Hoian D'or.

Tại ngày 30/9, BCG Land duy trì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn với 1,19 lần. So với quý II/2024, khoản nợ phải trả của BCR giảm nhẹ về mức 7.197 tỷ đồng.

Lãi sau thuế tăng rất mạnh

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) đạt doanh thu 1.138 tỷ đồng (tăng gần 12%) và lãi sau thuế hơn 331 tỷ đồng (tăng 3.522% so với cùng kỳ), trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất hơn 3.238 tỷ đồng (tăng 14%) và lãi sau thuế 748 tỷ đồng(tăng gấp 4 lần cùng kỳ). Mức tăng trưởng của Bamboo Capital nhờ đóng góp lớn từ 3 mảng kinh doanh chủ lực, gồm Năng lượng tái tạo, Bất động sản và Dịch vụ tài chính.

Cụ thể, mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy đóng góp nhiều nhất với 1.030 tỷ đồng (chiếm gần 32%),mảng Xây dựng hạ tầng của Tracodi góp 731 tỷ đồng, mảng Dịch vụ tài chính chủ yếu do Bảo hiểm AAA góp606 tỷ đồng, mảng Bất động sản của BCG Land góp 595 tỷ đồng và còn lại mảng Sản xuất (gồm đồ gỗ Nguyễn Hoàng và Dược phẩm Tipharco).

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đạt doanh thu thuần quý III là 975 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, HBC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính âm hơn 22 tỷ đồng, cùng kỳ dương gần 31 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ khoản lãi tiền gửi và cho vay gần 23 tỷ đồng.

HBC đã hoàn nhập gần 87 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi và hơn 3 tỷ đồng chi phí khác. Nhờ lãi gộp tăng mạnh và khoản hoàn nhập dự phòng, HBC lãi ròng gần 8 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lỗ gần 169 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, HBC lãi ròng gần 837 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 880 tỷ đồng. Kết quả này gấp hơn 3 lần mục tiêu lãi ròng 269 tỷ đồng đề ra cho năm nay.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của HBC hơn 15.300 tỷ đồng, lượng tiền mặt nắm giữ giảm 61% còn 158 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa bất động sản tồn kho tăng từ 95 tỷ đồng lên hơn 220 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cuối năm trước.