Khánh Hòa tăng cường kiểm soát hàng rong trước cổng trường sau nhiều vụ ngộ độc thực phẩm

TPO - Sau nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã vào cuộc để ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn bủa vây xung quanh trường học.

Bất an vì hàng rong trước cổng trường

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra liên tiếp 3 vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn đồ ăn được bán trước cổng trường. Trong đó 2 vụ xảy ra tại thành phố Nha Trang và 1 vụ tại thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) khiến hàng chục học sinh phải nhập viện.

Bạn Lê Minh Huy (trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ việc em và nhiều bạn khác phải nhập viện sau khi ăn bữa sáng.

“Sáng hôm đó em ăn cơm gà tại một quán quen được bán trước cổng trường, khi ăn em không thấy có mùi vị gì bất thường nhưng một lúc sau thì em có cảm giác đau bụng, buồn nôn. Khi lên lớp em mới biết một số bạn khác cũng có biểu hiện giống em, rồi em được mẹ đón về và đưa đến bệnh viện. Sau vụ việc, em và nhiều bạn trong lớp cảm thấy lo lắng, không dám ăn uống hàng quán ngoài lề đường và nhắc nhở nhau cẩn thận hơn khi lựa chọn quán ăn”, Huy kể.

Chị Mai Yến (phụ huynh học sinh) cho biết, đôi khi quá bận công việc nên đành cho tiền con ăn sáng trước cổng trường, nhưng sau nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra chị cảm thấy rất lo lắng và sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn cho con ở nhà.

“Thời tiết mùa này nóng rất dễ khiến thức ăn bị ôi thiu, mà chúng ta không thể theo dõi được cách bảo quản thức ăn của người bán nên tốt nhất phụ huynh nên chủ động nấu ăn cho con và nhắc nhở con cái không ăn đồ tại các quán hàng rong trước cổng trường”, chị Yến chia sẻ.

Bà Phạm Thị Châu Anh - phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, chia sẻ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang: những điểm bán hàng rong buổi sáng cho học sinh thường chế biến từ tối hôm trước; thực phẩm không được bảo quản tốt, quy trình chế biến và đầu vào của thực phẩm rất dễ gây ngộ độc. “Chúng tôi sẽ đề xuất tăng cường các lớp tập huấn đối với cấp tiểu học. Đối với cấp THCS, phòng đang nghiên cứu lại các văn bản liên quan để xem xét việc tổ chức căn tin trong trường học”, bà Anh nói thêm.

Kiểm soát hàng rong trước cổng trường

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 11/4, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang hiện sạch, thoáng, hầu như rất ít bóng dáng của những xe hàng rong đến để chào mời học sinh mua đồ ăn thức uống.

Sau giờ tan học buổi sáng và chiều tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (nơi từng xảy ra tình trạng nhiều học sinh nhập viện sau khi ăn trước cổng trường) không thấy hiện tượng các xe hàng rong "bủa vây". Tương tự, cổng trường Tiểu học Phương Sài, trường THCS Yersin… cũng không có xe hàng rong chào mời học sinh, phụ huynh mua hàng trước, sau giờ tan học. Một số trường còn treo bảng “cấm bán hàng rong” xung quanh.

Nói về lý do không mua hàng rong, một em học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: "Thời gian gần đây, em được ba mẹ và trường nhắc nhở nhiều nên em cũng thấy hàng rong không an toàn và không mua nữa. Khi ra về em và nhóm bạn nếu đói bụng thì qua các cửa hàng tiện lợi để mua hoặc về nhà ăn".

Tuy nhiên, trưa 11/4 tại khu vực trường THCS Trưng Vương (phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang) vẫn còn một vài quán ăn vặt đối diện trường bán các món như: bánh tráng, sushi, nước ngọt, mì tôm… Nhiều học sinh sau giờ tan trường đã tập trung đến các quán này để mua đồ ăn, nước uống.

Ngày 9/4 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang đã có văn bản yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS; các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Trong văn bản, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang nêu rõ nội dung: thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường trong việc xử lý tình trạng bán hàng rong, thức ăn đường phố, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học.

Ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức đến kiểm tra, xử lý. Các địa phương sẽ kết hợp kiểm tra về an toàn thực phẩm với kiểm tra trật tự đô thị đối với các hộ kinh doanh thức ăn đường phố, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, bán thức ăn, nước uống trước cổng trường học làm ảnh hưởng sức khỏe của học sinh.