Vụ ngộ độc do cà phê giảm cân: Cảnh sát kiểm tra, phát hiện sản phẩm chứa chất cấm

TPO - Khi công an tiến hành thu giữ vật chứng vụ án, đối tượng đã dùng dao, rựa, can xăng để chống đối và dùng xích khóa lốp xe, tháo ắc quy nhằm cản trở tổ công tác làm nhệm vụ.

TPO - Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định) về tội “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” , liên quan đến vụ cháy làm 6 người thương vong ở phường Phú Đô.

TPO - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái phục vụ quán karaoke, Thọ điều khiển xe taxi chở theo đồng bọn đi tìm đối thủ giải quyết và gây ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.

TPO - Sáu đối tượng thuộc nhóm hành hung các nhân viên quán ăn Tám Lúa vừa bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó có 2 bị can nam bị tạm giam. Một bị can nữ được cho tại ngoại vì đang mang thai, nữ bị can còn lại nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.