Vụ khám xét loạt phòng khám ở Đồng Nai: Thu hồi hơn 7 tỷ đồng trong khám chữa bệnh BHYT

TPO - Liên quan vụ khám xét loạt phòng khám tại Đồng Nai, trước đó qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận không đúng quy định và đã thu hồi số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Theo thông tin PV mới nhận được, liên quan vụ khám xét hàng loạt phòng khám ở Đồng Nai có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi BHXH Việt Nam liên quan đến việc cấp khống giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở y tế tại tỉnh này.

Cơ quan này cũng khẳng định, đã thành lập Tổ xác minh việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm tra, xác minh đột xuất đối với các cơ sở y tế có dấu hiệu theo hướng dẫn.

Hàng tháng, tổ chức kiểm tra, xác minh trực tiếp tại các cơ sở y tế có dấu hiệu và trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp, nơi cư trú, nơi làm việc của người tham gia BHXH để nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm y tế.

Từ năm 2022, BHXH tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra đối với 3 cơ sở y tế, mà hiện nay Công an TP.Biên Hòa đang vào cuộc điều tra là Phòng khám Tân Long, Phòng khám Tam Đức, Phòng khám Long Bình Tân.

Qua kiểm tra, BHXH tỉnh Đồng Nai phát hiện một số trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận không đúng quy định và đã thu hồi số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Đến ngày 14/5/2022, BHXH Đồng Nai tỉnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai do vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã giao Công an TP.Biên Hòa thụ lý vụ việc.

BHXH tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các cơ sở y tế vi phạm trong việc khám, cấp giấy chứng nhận.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau cuộc kiểm tra, khám xét nhiều phòng khám bệnh tại các phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long... diễn ra ngày 30/5, Công an TP.Biên Hòa đã thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám; thu giữ 100 thùng tài liệu, hơn 40 đầu CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu, tang vật khác có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại các phòng khám này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã triệu tập 40 người liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, bắt giữ L.T.H. (43 tuổi) và H.T.Đ. (36 tuổi), cùng ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa khi đang tàng trữ hơn 230 giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán, làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, mà chủ yếu là công nhân trong các công ty.

Ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.