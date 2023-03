F88 lên tiếng trước việc văn phòng tại TPHCM bị công an khám xét

TPO - Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88.

Sáng 7/3, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) phát thông cáo báo chí liên quan tới việc văn phòng tại TPHCM bị công an khám xét. Thông cáo do ông Phùng Anh Tuấn - Tổng giám đốc F88, ký, có nêu: 10h00 sáng ngày 6/3/2023, văn phòng F88 tại chi nhánh TPHCM ghi nhận sự việc cơ quan chức năng tới trụ sở làm việc

“Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Sau khi nhận thông tin trên, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc”, thông cáo báo chí nêu.

Hiện tại, F88 đang phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trưa 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp tiến hành khám xét trụ sở của F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp).

F88 được thành lập năm 2013, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép hoạt động. Trụ sở chính của F88 đặt tại toà nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Phùng Anh Tuấn (39 tuổi) là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp này. Tại thời điểm tháng 10/2022, vốn điều lệ của F88 là hơn 566 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ cầm đồ.

Trên website, F88 giới thiệu có hệ thống cửa hàng từ Hà Giang đến Cà Mau. Năm 2021, F88 và Thế giới Di động, Điện máy xanh đã hợp tác để triển khai cho vay tiền mặt mà không cần phải mua hàng hoá, sản phẩm.