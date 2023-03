Công an đến làm việc tại một loạt chi nhánh F88 ở TPHCM

TPO - Ngoài trụ sở Công ty CP Kinh doanh F88 tại tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng chiều 6/3, còn đến làm việc tại một loạt chi nhánh F88 khác trên địa bàn TPHCM.

Đến khoảng 16h ngày 6/3, lực lượng Công an vẫn đang khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 đặt tại tầng 7 và 8 thuộc tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp).

Ngoài địa điểm trên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến làm việc tại nhiều chi nhánh khác thuộc Công ty CP Kinh doanh F88 đóng trên địa bàn TPHCM.

Ngoài các chi nhánh trên, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, cơ quan chức năng cũng đang làm việc tại chi nhánh F88 tại đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức, chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Quá, quận 12; chi nhánh trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú...

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, sáng 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Việc khám xét được diễn ra từ sáng đến chiều 6/3 và vẫn đang tiếp tục.