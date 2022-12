Khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam

TPO - Sáng nay (28/12), Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngày 28/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lực lượng Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam tại số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là diễn biến mới trong liên quan đến tiêu cực trong việc đăng kiểm xe cơ giới mà Công an TPHCM đang điều tra.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 bị can để điều tra về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác"; đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ; mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm.

Qua triển khai kế hoạch phá án, tổ chức bắt giữ các đối tượng trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 Trung tâm Đăng kiểm, bước đầu CQĐT xác định, để có tiền chia cho các nhân viên và làm quỹ hoạt động của trung tâm, Giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP HCM phát hiện tại các Trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm Giám đốc (cụ thể là các Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D ở tỉnh Long An, 71-02D ở tỉnh Bến Tre, 83-02D ở tỉnh Sóc Trăng, 66-02D ở tỉnh Đồng Tháp và 63-03D ở tỉnh Tiền Giang), Cơ quan CSĐT nhóm hành vi "giả mạo trong công tác" với thủ đoạn lập danh sách Đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa…cấp khoảng 52.291 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô đến đăng kiểm trái với quy định.