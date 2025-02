Vụ hàng trăm cây rừng bị cưa hạ: 'Đất biên phòng quản lý không phải ai cũng vào được'

TPO - Trước thông tin kiểm lâm có liên quan vụ hàng trăm cây rừng dọc đường tuần tra biên giới Đắk Nông bị cưa hạ, lãnh đạo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho hay, chờ kết luận của cơ quan công an. Vị này nói thêm, đất biên phòng quản lý nghiêm ngặt, không phải ai cũng vào được.

Liên quan đến vụ hàng trăm cây rừng bị cưa hạ dọc tuyến tuần tra biên giới Đắk Nông, ngày 8/2, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh này cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông giải quyết theo thẩm quyền.

Trước thông tin kiểm lâm có liên quan đến việc cưa hạ hàng trăm cây gỗ rừng, ông Trần Văn Linh – Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho hay, vụ việc đã chuyển sang cơ quan công an.

Theo ông Linh, việc kiểm lâm có liên quan hay không phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Về phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, sau khi nắm bắt vụ việc, đã yêu cầu các đơn vị cấp dưới tại khu vực xảy ra vụ việc làm bản giải trình.

Ông Linh nói thêm, khu vực xảy ra vụ việc thuộc biên phòng quản lý nghiêm ngặt, không phải ai muốn vào thì vào được.

Theo phiếu chuyển nguồn tin tội phạm, ngày 16/1/2025, nhận được tin báo về việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp kiểm tra tại khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp (Đồn 12), địa giới hành chính huyện Tuy Đức.

Tại đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện 1 xe cày độ chế do ông Y Ngai Niê (SN 2006, trú Đắk Lắk) điều khiển vận chuyển lâm sản. Tại thời điểm kiểm tra, ông Y Ngai Niê không xuất trình được hồ sơ hợp pháp đối với số lượng lâm sản đang vận chuyển.

Tổ kiểm tra lập hồ sơ, đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Quảng Trực để xử lý theo quy định pháp luật. Qua đo đếm, xác định 0,757m3 gỗ tròn và 4 Ster (chưa đủ quy cách gỗ), chủng loại SP, nhóm VII.

Mở rộng hiện trường, khai thác thông tin đối tượng vi phạm, lực lượng kiểm lâm phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có nhiều gốc cây rừng bị cắt hạ, cắt khúc, xếp thành đống.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới kiểm đếm số lượng gốc cây gỗ bị cắt hạ, đo đếm khối lượng gỗ tại hiện trường.

Kết quả kiểm tra ban đầu, xác định có 569 gốc cây gỗ bị cắt hạ tại Tiểu khu 1439, 1441, 1444, 1446 do Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới quản lý. Khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường là 32,623m3 gỗ tròn và 30,634 Ster (chưa đủ quy cách gỗ), chủng loại Phượng rừng, Bồm bộp, Chò xót, SP,… từ nhóm V - VIII.

Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Chi cục Kiểm lâm nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên giao Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp mời Cơ quan CSĐT - Công an huyện, Viện KSND huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Trực, Công an xã Quảng Trực, Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới tổ chức khám nghiệm hiện trường; đồng thời, đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Đắk Nông cử cán bộ hỗ trợ lực lượng kiểm lâm trong quá trình xử lý.

Qua đấu tranh ban đầu, xác định có 7 đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã tiến hành ghi lời khai, bản tường trình.

Ngày 18,19 và 21/1/2025, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định hiện trường. Kết quả, có 528 gốc cây rừng bị cắt hạ và 10 vị trí tập kết lâm sản, gồm: 32,623m3 gỗ và 30,634 Ster (chưa đủ quy cách gỗ), chủng loại Phượng rừng, Bồm bộp, Chò xót, SP… từ nhóm V – VIII.

Số cây rừng trên thuộc các Tiểu khu 1439,1444,1446 thuộc loại rừng phòng hộ do Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới quản lý.