Vụ du khách 'mắc kẹt' trên đảo Cù Lao Chàm: Nối tuyến trở lại

TPO - Sáng nay 16/3, tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại – Cù Lao Chàm hoạt động trở lại sau 2 ngày tạm dừng, du khách và người dân Cù Lao Chàm đã lên ca nô vào lại đất liền.

Sáng 16/3, lãnh đạo UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại - Cù Lao Chàm hoạt động trở lại sau 2 ngày tạm dừng.

Theo đó, Đội Quản lý bến thủy nội địa thuộc Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam cấp phép cho phương tiện xuất bến tại cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm. Chiều ngược lại, Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã Tân Hiệp) cấp phép cho tàu xuất bến quay về Cửa Đại.

TP Hội An sẽ họp với Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam để giải quyết dứt điểm vấn đề cấp phép cho phương tiện hoạt động trên tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm trong những ngày tới.

Trước đó, từ sáng ngày 14/3, tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại – Cù Lao Chàm bất ngờ dừng hoạt động. Người dân du khách mắc kẹt bức xúc.

Ông Trương Văn Sơn, Chánh thanh tra Sở GTVT cho hay, sở dĩ có văn bản tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm là do phía BQL bến Cù Lao Chàm tạm dừng cấp phép, do đó phía tuyến Cửa Đại thuộc Thanh tra Sở cấp phép cũng phải tạm dừng. “Lâu nay, việc cấp phép tại bến Cù Lao Chàm do BQL cấp phép, còn phía Thanh tra Sở cấp phép tại bến Cửa Đại. Tuy nhiên ngày 14/3 phía họ (BQL) dừng cấp phép phương tiện ra vào nên phải dừng cả tuyến. Phía địa phương cũng nêu ý kiến do cấp phép chưa đúng thẩm quyền, nếu nói đúng quy định thì phải Cảng vụ quản lý cấp phép”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo thành phố Hội An cho hay sẽ làm việc với Thanh tra Sở GTVT để giải quyết dứt điểm vấn đề trên trong những ngày tới.