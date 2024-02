Vụ đôi nam nữ thương vong trong nhà nghỉ: Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh lớp 12

TPO - Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) đã nhắn tin cho bạn học về việc đang ở nhà nghỉ với bạn trai.

Ngày 23/2, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M’Đrắk) đã báo cáo nhanh về vụ việc một nữ sinh lớp 12 của trường tử vong trong nhà nghỉ.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk, lãnh đạo nhà trường có trao đổi việc nữ sinh T.N.Y.N. (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) hẹn một thanh niên đến nhà nghỉ trên địa bàn huyện M’Đrắk. Sau đó, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc nữ sinh của trường bị đâm tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đơn vị đã hoàn tất ca phẫu thuật đối với nam bệnh nhân T.Đ.P. (29 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) liên quan đến vụ án mạng tại huyện M'Đrắk.

Hiện bệnh nhân T.Đ.P. đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Bệnh viện cử bác sĩ theo dõi tình hình, chăm sóc bệnh nhân T.Đ.P.

Theo một nguồn tin, nữ sinh 18 tuổi T.N.Y.N. quen T.Đ.P. qua mạng xã hội và cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do đang học lớp 12 và chuẩn bị thi cuối cấp nên T.N.Y.N. đã nói lời chia tay T.Đ.P. để tập trung cho việc học tập.

Sáng 22/2, T.N.Y.N. có nhắn tin với bạn học về việc không đến lớp đi học. Sau đó, thiếu nữ T.N.Y.N. tiết lộ đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ea Riêng (huyện M'Đrắk) với bạn trai và nhắn tin dặn bạn: "Đừng có để mẹ tớ biết".

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 0 giờ ngày 22/2, anh T.Đ.P. (SN 1995, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và nữ sinh T.N.Y.N. (học sinh lớp 12) đến nhà nghỉ S.P. (xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) thuê phòng.

Đến trưa cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện 2 người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, cả 2 được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện M'Đrắk. Tuy nhiên, nữ sinh T.N.Y.N. đã tử vong, còn T.Đ.P. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được 2 con dao Thái Lan trong phòng nghỉ. Bước đầu, công an xác định, nữ sinh lớp 12 tử vong do bị dao đâm vào vùng lưng và bụng.