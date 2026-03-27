Vũ điệu Bridgerton 4 thành trào lưu chào hỏi mới, vừa sang vừa hài như meme Babier

Sam
HHTO - Sau giai điệu "I'm just like you..." của Babier, mạng xã hội vừa bổ sung cách di chuyển, chào hỏi kiểu "nửa quý tộc" xuất phát từ điệu nhảy trong "Bridgerton 4".

Bắt nguồn từ "hội chứng" sau khi xem Bridgerton 4, khán giả phủ sóng mạng xã hội bằng video di chuyển khắp nơi như có nhịp trong người theo đoạn khiêu vũ trên nền nhạc 360 của Peter Gregson (bản Cello Obligato và String Quartet) (Charli xcx Cover).

Cảnh khiêu vũ chứa điệu nhảy đang gây sốt mạng xã hội toàn cầu.
Jack Murphy - biên đạo của Bridgerton thực hiện điệu khiêu vũ "nhón chân" gây sốt.
Một cách thể hiện bạn đã xem, đang "lụy" Bridgerton mùa 4 mà không cần nói thành lời. - Nguồn video: IG @inside.186

Từ phương thức xác minh fan phim, điệu nhảy Bridgerton được chuyển hóa thành trào lưu di chuyển, chào hỏi kiểu mới. Động tác trông lạ mắt nhưng dễ thực hiện, trông hài hước, dễ thương trên nền nhạc "quý tộc". Đây là lý do điệu nhảy Bridgerton hút cả những dân mạng không xem phim cũng "bắt trend".

"Tôi và đám bạn dạo này chào nhau kiểu" trở thành trào lưu "ăn theo" điệu nhảy Bridgerton 4, được tăng độ khó và "độ mặn" bằng yêu cầu gương mặt không biểu cảm. Trong những video hút lượt xem lớn, không phải ai cũng giữ mặt lạnh, nhịn cười được đến cuối vì nhìn "nhỏ bạn" bên cạnh đã thấy "mắc hề".

"Bắt trend" đi rồi bạn sẽ thấy nhịn cười khó cỡ nào. - Video: IG @cinegang.sg
Không thực hiện với bạn thân thì bạn có thể "đu trend" với thú cưng. - Video: IG @my_aussie_gal
Đi muôn nơi bằng vũ điệu Bridgerton. - Video: IG @lilililililla_

Hơn 1 năm trước, giai điệu "I'm just like you..." từ bài hát I am a girl like you trong phim hoạt hình Barbie bất ngờ trở thành meme trên mạng xã hội với hàng loạt video sử dụng nhạc nền này của giới trẻ: Rủ nhau diễn chào hỏi kiểu công chúa Barbie, "giỡn nhây" hay thể hiện sự đồng điệu trong phong cách, hành động cùng "cốt iu"...

Đều mang hơi hướng "nửa quý tộc nửa cợt nhả", kiểu chào hỏi bằng điệu khiêu vũ của Bridgerton 4 đang có hiệu ứng phủ sóng mạnh không kém meme Barbie và có xu hướng lan rộng hơn khi trở thành trào lưu check-in các điểm du lịch (bằng vũ đạo này) của hội "xê dịch" trong thời gian tới.

Sam
