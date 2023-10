Vụ đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh: Trái chủ chờ nhận lại tiền

TP - Cơ quan điều tra đã xác định số lượng bị hại và tiền đầu tư trong vụ đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh. Nhiều nhà đầu tư trái phiếu (gọi tắt là trái chủ), đặc biệt là trái chủ cao tuổi rất vui mừng, đến các văn phòng luật sư để hoàn tất thủ tục, mong chờ lấy lại tiền.

Như Tiền Phong thông tin, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 2/10, về vụ án xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Bộ Công an cho biết đã xác định được số lượng bị hại là hơn 6.000 người, đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng và sẽ trả lại sau khi tòa án tuyên án và kết luận.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, hầu hết các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh cho hay đã nắm được thông tin và rất vui mừng. Bà Nguyễn Thu Hằng (59 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi có thông tin về vụ việc Tân Hoàng Minh, nhóm Zalo có hơn 1.000 thành viên của các nhà đầu tư trái phiếu mà bà Hằng đang tham gia đã chia sẻ thông tin rầm rộ. Nhiều nhà đầu tư trong nhóm cũng chia sẻ niềm vui mừng và bày tỏ mong muốn sớm lấy lại được số tiền. “Đã một năm rưỡi trôi qua từ khi xảy ra vụ việc Tân Hoàng Minh, ngày nào chúng tôi cũng cập nhật tin tức. Chúng tôi mong muốn lấy lại tiền càng sớm càng tốt”, bà Hằng chia sẻ.

Nhóm bà Hằng cũng tìm đến văn phòng luật sư để được tư vấn ngay khi có thông tin sẽ được trả tiền. Chiều 2/10, nhóm tập trung để đối chiếu, hoàn thiện dần các giấy tờ cần thiết. Theo bà Hằng, vì là mua trái phiếu trực tuyến, giấy tờ của bà chỉ có bản in, photo, nên sau khi được tư vấn, bà phải đến tòa nhà của Công ty Tân Hoàng Minh (ở 59 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội) để lấy dấu đỏ, xác nhận đã tham gia đầu tư.

Ông Nguyễn Vũ Đại (86 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nói: “Giờ tôi mong muốn nhanh chóng lấy lại được số tiền gốc trước, lãi thì chưa biết có lấy được không”.

Tương tự, ở nhóm “Cộng đồng nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh” có hơn 24.000 nghìn người tham gia trên mạng xã hội Facebook, nhiều thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí được chia sẻ. Tại đây, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng chia sẻ mong muốn sớm nhận lại được số tiền đầu tư. Nhiều trái chủ là người già, dùng tiền dưỡng già, dành dụm cả đời để mua trái phiếu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nguyên (Công ty Luật Hưng Nguyên, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), lúc này, nhà đầu tư cần hoàn thiện các giấy tờ liên quan, để tránh vướng mắc trong quá trình tố tụng để nhận lại được số tiền đầu tư. Theo ông Nguyên, chắc chắn nhà đầu tư sẽ lấy lại được số tiền gốc. Còn lãi và các yêu cầu dân sự khác (nếu có), tòa án sẽ cân nhắc xem xét giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự hoặc có thể tách vụ án để giải quyết riêng bằng vụ án khác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết, với vụ án xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã xác định số lượng bị hại là hơn 6.000 người và đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng. Theo quy định, đây được xem là tài sản vật chứng. “Khi tòa án tuyên án và kết luận, các tài sản này sẽ được trả lại cho người dân. Tôi tin rằng nhà đầu tư chắc chắn sẽ được nhận lại tiền nhưng phải tuân thủ đúng thủ tục tố tụng”, ông Thành thông tin.