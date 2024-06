Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội: Ánh đèn điện thoại le lói cầu cứu

TPO - Theo nhân chứng tại hiện trường, khi phát hiện có cháy tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) thì chỉ ít phút sau lửa, khói bốc lên dữ dội từ tầng 4 lên các tầng cao. Lúc này, bên trong ngôi nhà có người mắc kẹt bật đèn điện thoại cầu cứu...

Liên quan đến vụ cháy ngôi nhà 6 tầng số 207 trên phố Định Công Hạ (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) làm 4 người tử vong, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Các nạn nhân được xác định là bà N.M.H (SN 1971) và 3 cháu nhỏ tên N.Đ.Đ.S (SN 2013), N.T.A (SN 2018), N.D.K (SN 2022).

Có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh Phạm Văn Tài (trú tại Hà Nội) cho biết, khoảng hơn 18h mọi người phát hiện có cháy tại khu vực tầng 4 ngôi nhà trên.

"Lúc đó trời bắt đầu có mưa dông, ngay khi phát hiện sự việc người dân xung quanh đến trợ giúp dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi người không thể tiếp cận được hiện trường" - anh Tài kể lại.

Theo nam thanh niên, ngay sau đó đám cháy bùng lên rất to, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. "Tôi có trông thấy một vài ánh đèn điện thoại từ khu vực tầng 6 vẫy vẫy cầu cứu mọi người..."- nam nhân chứng cho biết.

Còn theo bà Nguyễn Thị Diệp (quê Nam Định) làm ở gần đó kể lại, thời điểm xảy ra cháy, (bà H.- PV) cùng các cháu ở trên tầng ngôi nhà nên đã bị mắc kẹt. Còn người ở bên dưới bán hàng thì thoát ra ngoài được.

Số nhà trên là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình (3 người lớn, 2 trẻ em), thời điểm xảy ra vụ việc có thêm một người cháu được gửi đến ở cùng. Được biết, các nạn nhân đều là người thân bên nội, ngoại gia đình sống tại ngôi nhà.

Khi xảy ra vụ cháy, người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường. Họ không kìm nén được cảm xúc liên tục bật khóc... Sau khi thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng hỗ trợ xe cứu thương đưa người thân di chuyển đi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 6 tầng, 1 tum nằm trên mặt phố Định Công Hạ, mặt tiền khoảng 5-6m2. Từ tầng 1-3 là nơi gia đình kinh doanh các mặt hàng điện nước.

Tầng 1 để khá nhiều hàng hóa. Các tầng cao bên trên là nơi sinh hoạt của gia đình. Bên trong ngôi nhà có 1 thang máy và 1 lối thang bộ.

Trước đó, khoảng 18h22, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ.

Nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo UBND quận, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Các nạn nhân được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.