Vòng Xoáy Đam Mê: câu chuyện về mối quan hệ gia đình truyền thống

Vòng Xoáy Đam Mê kể về câu chuyện cuộc đời ca sĩ nổi tiếng Yoo Ji-Na với nỗi đau được cô chôn giấu suốt 20 năm để thành công trong sự nghiệp ca nhạc. Jung Hae-Dang – người đóng giả Ji-Na với nghệ danh G-Na trong các phòng trà để kiếm tiền nuôi gia đình luôn có mơ ước sẽ trở thành một ca sĩ thực thụ.

Câu chuyện dần hé mở khi hai người bất ngờ quen nhau với một chuỗi câu chuyện xoay xung quanh họ. Ji Na thân thiết với người yêu của G-Na, trong khi đó G-Na lại có mối quan hệ mới với Lee Kyung-Soo, đứa con khiếm thị gắn liền với nỗi đau che giấu suốt 20 năm qua của Ji-Na. Cùng với đó là sự xuất hiện của Park Sung Hwan (chủ tịch của một công ty lớn) đem lòng yêu Ji-Na khiến cho Vòng Xoáy Đam Mê có những diễn biến hồi hộp, đáng quan tâm ngay từ những tập đầu tiên.

Với sự góp mặt của bộ ba diễn viên thực lực, đã được khẳng định tên tuổi như:

Vòng Xoáy Đam Mê là bộ phim có sự hòa trộn đặc sắc giữa khai thác đa diện về đề tài showbiz và các mối quan hệ gia đình truyền thống trong lòng xã hội đương đại Hàn Quốc.

Phim tập trung khai thác các mâu thuẫn đời sống phụ nữ đô thị ở lứa tuổi 30 -40, độ tuổi nhiều áp lực nhất của xã hội khi trên có cha mẹ ông bà phải phụng dưỡng dưới có thế hệ sau cần quan tâm chăm sóc và bản thân lại đầy khao khát sự nghiệp và tình yêu lứa đôi.

Với nội dung kịch tính, mới lạ dẫn dắt người xem hiểu được sự thật bí mật của các nhân vật tiền đề của những gay cấn trong tương lai.

Tập đầu tiên được phát sóng ngày 25 tháng 03 năm 2022.

Kính mời quý vị khán giả yêu phim Hàn Quốc và đã từng yêu mến diễn viên thần tượng Kang Tea Oh của Tuổi Thanh Xuân đón xem Vòng Xoáy Đam Mê – You Are Too Much trên Kênh ANTV lúc 12h00 từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần!