Vốn tỷ USD 'chảy' vào dự án sân bay Long Thành; SCB lại đóng cửa phòng giao dịch

TPO - Thủ tướng chứng kiến lễ ký 1,8 tỷ USD ‘rót’ cho dự án sân bay Long Thành; vàng bị ‘thổi bay’ 3 triệu đồng/lượng; Ngân hàng SCB đóng cửa thêm nhiều phòng giao dịch; phải khai báo danh tính khi mua vàng ở ngân hàng... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Thủ tướng chứng kiến lễ ký 1,8 tỷ USD ‘rót’ cho dự án sân bay Long Thành

Chiều 1/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng tài trợ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với các đối tác ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV tổ chức lễ ký kết văn kiện tín dụng 1,8 tỷ USD (hơn 45.000 tỷ đồng) tài trợ cho Dự án thành phần 3 - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (HKQT) Long Thành giai đoạn 1.

Đây là dự án đầu tiên được thu xếp hoàn toàn bằng nguồn vốn vay USD trung dài hạn từ các ngân hàng thương mại Việt Nam, với các điều kiện cạnh tranh hơn so với phương án vay vốn trực tiếp từ các định chế tài chính quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về tiến độ triển khai nhanh Dự án Cảng HKQT Long Thành và đang nỗ lực triển khai ngay giai đoạn 2 của Dự án. Điều này minh chứng lớn chúng ta quyết tâm, nỗ lực lớn, tất cả vì lợi ích chung thì không gì không thể, không gì là không làm được".

Thủ tướng nêu rõ: "Dự án xây dựng Cảng HKQT Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải, là công trình cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam và kinh tế - xã hội đất nước ta trong những năm tới.

Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, về mức 81-83 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chỉ trong 1 tuần nắm giữ, người mua vàng lỗ 9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 81-83 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó. Giá vàng nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 74,1 - 75,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Doji cũng giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó, kéo giá vàng SJC về mức 80,95 - 82,75 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn 74,23 - 75,63 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tại thị trường TPHCM, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết vàng SJC 81 - 83 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, vàng nhẫn tròn trơn 73,2 - 74,4 triệu đồng/lượng.

Sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng cho Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank để bán cho người dân từ 3/6, giá vàng SJC liên tiếp giảm.

Ngân hàng SCB đóng cửa thêm nhiều phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB - mã chứng khoán: SCB) vừa thông báo đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch ở TPHCM và các tỉnh khác. Cụ thể, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Thủ Đức - chi nhánh Đông Sài Gòn (705, Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TPHCM) kể từ ngày 20/5.

Ngày 25/5, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Tân Sơn Nhì - chi nhánh Tân Bình (211, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng - chi nhánh 20/10 (1401-1403, khu phố Mỹ Toàn 2-H4, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM), phòng giao dịch Tây Sài Gòn - chi nhánh Củ Chi (851, quốc lộ 22, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM).

Tại tỉnh Bình Dương, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Bến Cát - chi nhánh Bình Dương (44-46, Hùng Vương, phường Mỹ Phước, Bến Cát) từ ngày 24/5.

Ở Đắk Lắk, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành - chi nhánh Đắc Lắc (87, Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột). Sau đó, SCB chi nhánh Đắc Lắc chuyển trụ sở từ 178, Y Jút, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột về địa chỉ của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành vừa đóng cửa.

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng phía Nam, từ tháng 6/2023 đến nay, SCB đã giải thể hoạt động 61 phòng giao dịch tại các tỉnh thành, riêng ở TPHCM là 37 phòng giao dịch.

Phải khai báo danh tính khi mua vàng ở ngân hàng

Bốn ngân hàng quốc doanh thông báo sẽ triển khai bán vàng miếng SJC vào ngày 3/6 và khẳng định không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, khách hàng cá nhân phải tuân thủ khai báo đầy đủ danh tính và có hóa đơn.

Trao đổi với báo chí ngày 30/5, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - cho biết, người mua vàng miếng SJC từ ngân hàng này "sẽ rất thuận tiện, đơn giản" từ thứ 2 tuần tới. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh cá nhân và giao dịch, thanh toán hóa đơn và phòng chống rửa tiền.

"Việc xuất hóa đơn, thanh toán qua tài khoản giúp giao dịch hợp pháp, khẳng định quyền sở hữu của người mua", CEO Agribank nói và khẳng định việc này giúp cơ quan quản lý nắm rõ lượng vàng luân chuyển trong cá nhân, tổ chức và đơn vị kinh doanh vàng.

Hằng ngày, ngân hàng sẽ công bố công khai giá bán vàng tại trang thông tin của họ, trên cơ sở giá mua từ Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo ông Lâm, giá vàng (Ngân hàng Nhà nước cung cấp) bán ra sẽ do cơ quan này xác định căn cứ theo giá thế giới với mục tiêu điều hành giảm chênh lệch giá trong nước và quốc tế.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện vượt 1 tỷ kWh/ngày

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4 với 47.670 MW, nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc đã đạt đỉnh kỷ lục mới với 1,0019 tỷ kWh tiêu thụ trong ngày. Công suất lớn nhất trong ngày đã đạt mốc 45.450,8 MW vào lúc 14h.

Tại Hà Nội, nắng nóng khiến sản lượng tiêu thụ điện ở mức 98,77 triệu kWh. Tại 27 tỉnh miền Bắc thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ ngày hôm qua đạt mức 340,81 triệu kWh.

Tại khu vực phía Nam, do mùa mưa đã tới nên sản lượng điện tiêu thụ đã giảm tương đối so với cao điểm khô hạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Tại TPHCM, sản lượng điện tiêu thụ ngày hôm qua đạt 95,86 triệu kWh, thấp hơn so với kỷ lục tiêu thụ điện đã đạt được vào ngày 3/5 là 104,5 triệu kwh.

Theo ghi nhận của A0, năm 2023, tiêu thụ điện cao nhất của cả nước lập kỷ lục với mức 940 triệu kWh/ngày. Vì vậy, việc cả nước tiêu thụ trên 1 tỷ kWh/ngày là một kỷ lục.

6 nạn nhân vụ cháy nhà trọ được bồi thường 2,7 tỷ đồng bảo hiểm

Tính đến hôm nay (28/5), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã nhận báo cáo của tất cả doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ về tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy tại phố Trung Kính, Cầu Giấy.

Bốn doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người (6 trường hợp tử vong) trong vụ cháy nêu trên, với số tiền chi trả bảo hiểm ước tính hơn 2,7 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam có 2 trường hợp khách hàng tử vong với số tiền chi trả bảo hiểm cho mỗi khách hàng 1 tỷ đồng. Bảo hiểm nhân thọ Sun Life cũng đã rà soát danh sách khách hàng và đang hoàn tất thủ tục bồi thường cho 1 trường hợp khách hàng tử vong trong vụ cháy, ước số tiền chi trả là 500 triệu đồng.

Bảo hiểm PVI có 1 trường hợp khách hàng tử vong, ước số tiền chi trả là 20 triệu đồng. Bảo hiểm PJICO có 2 trường hợp khách hàng tử vong, ước số tiền chi trả là 200 triệu đồng (trong đó có 1 trường hợp là sinh viên với mức trách nhiệm 20 triệu đồng, 1 trường hợp với mức trách nhiệm là 180 triệu đồng). PJICO đang hoàn tất thủ tục và trao đổi với gia đình nạn nhân để hẹn thời gian chi trả trực tiếp cho đại diện gia đình.

Cả tỉnh Lâm Đồng chỉ có 1 cán bộ ký giấy chứng nhận đăng kiểm xe

Ngày 30/5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lâm Đồng cho biết, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) vận hành 4 dây chuyền kiểm định tại 3 trạm gồm 49-01S ở TP. Đà Lạt, 49-02S ở TP. Bảo Lộc và 49-03S ở huyện Đức Trọng với tổng công suất khoảng 320 xe/ngày.

Các phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ được phân công làm nhiệm vụ tại các trạm, định kỳ chuyển đổi địa bàn công tác giữa các trạm theo quy định.

Tuy nhiên, vừa qua trung tâm có 2 phó giám đốc và 3 đăng kiểm viên bị khởi tố bắt tạm giam do vi phạm pháp luật trong công tác nghiệm thu, thiết kế cải tạo phương tiện. Trung tâm đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nhân lực để duy trì hoạt động tất cả các dây chuyền kiểm định.

Hiện trung tâm chỉ còn 1 phó giám đốc đủ điều kiện để ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định.