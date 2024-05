Ngân hàng SCB đóng cửa thêm nhiều phòng giao dịch

TPO - Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã đóng cửa phòng giao dịch Thủ Đức - chi nhánh Đông Sài Gòn, phòng giao dịch Tân Sơn Nhì - chi nhánh Tân Bình, phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng - chi nhánh 20/10, phòng giao dịch Tây Sài Gòn - chi nhánh Củ Chi, phòng giao dịch Bến Cát - chi nhánh Bình Dương…

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB - mã chứng khoán: SCB) vừa thông báo đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch ở TPHCM và các tỉnh khác. Cụ thể, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Thủ Đức - chi nhánh Đông Sài Gòn (705, Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TPHCM) kể từ ngày 20/5.

Ngày 25/5, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Tân Sơn Nhì - chi nhánh Tân Bình (211, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng - chi nhánh 20/10 (1401-1403, khu phố Mỹ Toàn 2-H4, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM), phòng giao dịch Tây Sài Gòn - chi nhánh Củ Chi (851, quốc lộ 22, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM).

Tại tỉnh Bình Dương, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Bến Cát - chi nhánh Bình Dương (44-46, Hùng Vương, phường Mỹ Phước, Bến Cát) từ ngày 24/5.

Ở Đắk Lắk, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành - chi nhánh Đắc Lắc (87, Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột). Sau đó, SCB chi nhánh Đắc Lắc chuyển trụ sở từ 178, Y Jút, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột về địa chỉ của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành vừa đóng cửa.

Trước đó, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại TPHCM, 8 phòng giao dịch tại HN, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng 1 phòng giao dịch.

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng phía Nam, từ tháng 6/2023 đến nay, SCB đã giải thể hoạt động 61 phòng giao dịch tại các tỉnh thành, riêng ở TPHCM là 37 phòng giao dịch.

Trước đó, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.