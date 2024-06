VNPT tặng iPhone15 cho khách hàng đăng ký dịch vụ qua oneSME

Từ 1/7/2024 đến ngày 31/7/2024, Tập đoàn VNPT triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt - “oneSME - Đăng ký nhanh tay, vận may sẽ tới” dành cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi đặt mua dịch vụ số trực tuyến tại website https://onesme.vn.

Theo đó, khi khách hàng hoàn thành mua các sản phẩm có giá trị từ 100.000 VNĐ trở lên trên oneSME trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm may mắn với những giải thưởng vô cùng giá trị: 01 Giải Nhất: Điện thoại iPhone 15 Plus 256GB; 02 Giải Nhì: Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S9 WiFi; 03 Giải Ba: Máy in laser trắng đen đa năng HP LaserJet Wifi; 10 Giải khuyến khích: mỗi giải 04 thẻ cào VinaPhone mệnh giá 500.000 đồng, với tổng giải thưởng lên đến 85 triệu đồng.

oneSME là sàn thương mại điện tử cung cấp các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển, hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng. oneSME đã và đang hỗ trợ cho hàng nghìn doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh tại Việt Nam nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả quản trị cũng như tối ưu các nguồn lực tại doanh nghiệp. Tại oneSME.vn có các sản phẩm chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh như: Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, giải pháp ký số từ xa VNPT SmartCA hay hợp đồng điện tử VNPT eContract…Tất cả sản phẩm và dịch vụ cung cấp trên oneSME được đóng gói phù hợp với đa dạng quy mô doanh nghiệp, từ siêu nhỏ - nhỏ - vừa, giúp các doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn các gói giải pháp số phù hợp với định hướng phát triển và quy mô của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, oneSME.vn cũng là sàn thương mại điện tử đã được Bộ Công thương chứng nhận sẽ là địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp mở thêm kênh bán hàng online, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng và kinh doanh của mình.

Đặc biệt, mới đây, VNPT công bố ưu đãi miễn phí cho gói trải nghiệm lên tới 3 tháng cho Giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử VNPT eContract. Ưu đãi bao gồm 50 hợp đồng, 500Mb dung lượng lưu trữ. Giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử VNPT eContract là một giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực chứng thực hợp đồng điện tử, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể trong việc kết nối và quản lý các hợp đồng trong môi trường kỹ thuật số, đáp ứng đầy đủ quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Với VNPT eContract, người dùng không chỉ đơn giản hóa quy trình ký kết hợp đồng mà còn tăng cường tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài liệu pháp lý. Đây là một công cụ hữu ích đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và cá nhân trong thời đại công nghệ 4.0.

Khách hàng khi mua giải pháp Hợp đồng điện tử trên sàn oneSME.vn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí bởi thủ tục đơn giản, gói gọn trong 10 phút từ bước đăng ký gói cước đến bước thanh toán và nhận tài khoản sử dụng. Cùng với giải pháp Hợp đồng điện tử, hiện nay, oneSME.vn còn có rất nhiều ưu đãi khác để khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi số một cách nhanh chóng và thuận tiện

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 18001260 (miễn phí)

Website: https://onesme.vn.