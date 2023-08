VinFast VF 9 gây chú ý tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023

TPO - Ngoài những pha tranh tài nảy lửa tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 – Cúp VinFast, cổ động viên còn có thể tận mắt chứng kiến mẫu xe VinFast VF 9 - chiếc SUV điện hạng E duy nhất tại thị trường Việt.

Năm nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 – Cúp VinFast quy tụ 160 golfer (120 golfer nam và 40 golfer nữ) so tài qua 4 vòng đấu 18 hố (tổng 72 hố) trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng. Cũng tại đây, mẫu xe điện VinFast VF 9 được trưng bày để tất các vận động viên, cổ động viên có cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm mẫu xe hạng sang này. Với thiết kế nội thất sang trọng, rộng rãi cùng những tiện ích đẳng cấp tiện nghi mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng, VF 9 được cho là chiếc xe điện vô cùng phù hợp với người chơi golf.

Được xây dựng trên ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Balance – Cân bằng động” bởi studio danh tiếng bậc nhất Pininfarina từ Italy. Chiều dài cơ sở 3.150mm và hệ thống pin đặt dưới sàn, không gian nội thất VinFast VF 9 được tối ưu nhằm mang đến sự thoáng đãng, thoải mái cho người sử dụng. Lấy sự tinh giản là nguyên tắc thiết kế chủ đạo nhưng nội thất VinFast VF 9 lại toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp nhờ kết hợp các trang bị, tiện nghi cao cấp, hiện đại một cách hài hòa.

VF 9 là mẫu xe điện thuộc phân khúc E-SUV, có thiết kế lớn nhất, đồng thời cũng là mẫu xe điện cao cấp nhất trong dải xe điện của VinFast hiện tại. VF 9 được trang bị các tiện nghi đẳng cấp như hệ thống hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi (bản Plus), màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai (bản Plus).

“Sau một ngày dài trên sân tập, được ngả lưng và tận hưởng chế độ massage của VF 9 rất dễ chịu và thoải mái”, anh Vũ Long chia sẻ.

VF 9 có hai phiên bản là Eco và Plus, trang bị động cơ điện công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn 620 Nm, tầm di chuyển 438 km ở bản Eco và 423 km với bản Plus, theo tiêu chuẩn WLTP. Là sản phẩm toàn cầu và hướng tới xuất khẩu, VinFast VF 9 được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất như ASEAN NCAP 5*, Euro NCAP 5*, NHTSA 5*.

Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế sang trọng và thông số kỹ thuật vượt trội, mẫu xe SUV điện hạng E VinFast VF 9 được trang bị tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS: hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… cũng như các tính năng thông minh: trợ lý ảo VinFast, cập nhật phần mềm từ xa, điều khiển xe từ xa thông qua thiết bị di động. Các dịch vụ thông minh trên VF 9 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho người sử dụng.

Với việc trưng bày VinFast VF 9 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023, VinFast mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cùng ô tô điện tới các vận động viên, khán giả tham dự giải đấu. Qua đó lan tỏa thông điệp cùng nhau hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.