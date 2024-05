Chủ xe VinFast hưởng lợi thế nào nếu bán cho Chợ Tốt, lên đời xe điện

Không chỉ được thu mua lại xe cũ với thủ tục minh bạch, nhanh gọn, mức giá lên tới 88% giá bán xe mới , chủ xe còn được hỗ trợ vay lên tới 80% trong 8 năm với lãi suất hấp dẫn để lên đời xe điện. Đó là những khoản hời lớn dành cho chủ xe VinFast với chương trình “Thu cũ - Đổi mới ô tô điện ” vừa được VinFast và Chợ Tốt công bố.

Gỡ rào cản lớn nhất khi bán xe cũ

Chương trình “Thu cũ - Đổi mới ô tô điện” vừa được VinFast và Chợ Tốt công bố đang khiến cộng đồng khách hàng sử dụng xe VinFast nóng lên bởi những quyền lợi thiết thực.

Cụ thể, từ ngày 22/4, chủ xe ô tô điện hoặc ô tô xăng VinFast có thể bán xe đã qua sử dụng cho nền tảng Chợ Tốt. Không chỉ là nền tảng mua bán uy tín lâu năm trên thị trường, trong chương trình mới được triển khai cùng VinFast, Chợ Tốt còn cam kết mức thu mua xe cũ VinFast với giá đặc biệt hấp dẫn, lên tới 88% so với giá bán hiện hành.

Trên một diễn đàn lớn về ô tô, không ít thành viên đã rục rịch rủ nhau “test” thử dịch vụ đặc biệt của VinFast và Chợ Tốt. Trong đó, nhiều thành viên thừa nhận, một trong những điểm băn khoăn lớn nhất khi lên đời xe là việc bán lại xe cũ với giá ưng ý.

Một thành viên tên Đạt Lê cho biết, hành trình bán xe cũ vất vả hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Rao bán chiếc VF e34 trên mạng để “lên đời” VF 8, anh Đạt phải tiếp khách mệt nghỉ, bao gồm cả người có nhu cầu lẫn người… hỏi cho vui. Chưa kể, nhiều người tự xưng là “thợ” cũng tới xem, trả giá nhưng phần lớn là ép tới mức anh chẳng muốn bán. “Xe gia đìnhmình đi rất giữ gìn, chất lượng còn tốt mà bị ép giá như… xe cỏ, thà không bán, giữ lại dùng tiếp còn hơn”, thành viên Đạt Lê kể.

Trên thực tế, vì công việc bận rộn nên việc bỏ công sức, thời gian đi khảo giá, kiểm tra xe gần như là không thể với nhiều người. Nếu không muốn bị hớ, chủ xe thậm chí phải bỏ cả ngày trời để dạo quanh thị trường, tìm cửa hàng làm ăn nghiêm chỉnh, đánh giá xe minh bạch.

Bởi thế, với chương trình của VinFast và Chợ Tốt, nhiều chủ xe khẳng định, đây là cách làm giúp gỡ bỏ gánh nặng với người tiêu dùng trong nước. “Hai đơn vị uy tín là VinFast và Chợ Tốt hợp tác thì tôi hoàn toàn yên tâm với cách vận hành”, thành viên Nguyễn Duy viết trên nhóm chủ xe Lux VinFast.

Nhiều thành viên từng có kinh nghiệm chia sẻ, riêng với Chợ Tốt, chủ xe thậm chí không cần ra khỏi nhà vẫn dễ dàng bán xe. Người có nhu cầu chỉ cần để lại thông tin trên nền tảng, nhân viên của Chợ Tốt sẽ liên lạc, có thể đến tận nhà khách hàng kiểm tra và làm các thủ tục mua bán hoàn toàn minh bạch và nhanh gọn.

“Thật là ‘một trời một vực’ so với cách mua bán trước đây”, thành viên Nguyễn Duy nhận xét sau khi trải nghiệm thử chương trình thu cũ, đổi mới của VinFast và Chợ Tốt để chuyển đổi từ chiếc Lux A2.0 sang VF 8.

Lên đời xe điện dễ dàng với chi phí tối ưu

Ngoài quyền lợi lớn khi bán xe cũ, khách hàng tham gia chương trình của VinFast và Chợ Tốt còn dễ dàng lên đời xe điện với những chính sách đang có hiệu lực của chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” lần 2.

Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng chính sách “3 nhất” của VinFast với thời gian vay dài nhất - lên tới 8 năm; giá trị vay lớn nhất - lên tới 80% giá xe và lãi suất vay hấp dẫn nhất theo phương thức niên kim cố định hoặc dư nợ giảm dần.

Thực tế, đây là chương trình có tiếng được VinFast triển khai từ đầu tháng 3 năm nay và đã nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng người tiêu dùng. Dù lựa chọn phương pháp vay nào, khách mua xe vẫn được VinFast và các ngân hàng đồng hành cam kết lãi suất ở mức hấp dẫn nhất và không lo bị thả nổi theo thị trường.

Với chương trình này, chi phí hàng tháng để sở hữu xe điện đang tối ưu hơn bao giờ hết. Đơn cử, với mẫu VF 5 Plus nằm trong phân khúc A-SUV, vốn nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường, ngoài khoản 20% giá trị xe ban đầu, chủ xe chỉ cần chi trả khoảng hơn 5 triệu đồng mỗi tháng để chính thức sở hữu xe điện. Đây là khoản tiền phù hợp với số đông người tiêu dùng và không quá ảnh hưởng tới sinh hoạt của các gia đình.

Cùng với chi phí sở hữu tối ưu, chi phí năng lượng, bảo dưỡng của xe điện tiết kiệm “bỏ xa” xe xăng cùng phân khúc cũng là lợi thế lớn được cộng đồng người dùng xe điện tổng kết từ thực tế sử dụng.

Xe điện cũng là lựa chọn an tâm bởi những công nghệ an toàn, thông minh được trang bị ngay từ mẫu VF 5 Plus – mẫu xe có mức giá thấp nhất trong dải sản phẩm của VinFast hiện tại – giúp khách hàng tự tin trên mọi cung đường. Ngoài ra, với chất lượng dịch vụ hậu mãi xuất sắc, từ thời gian bảo hành lên tới 10 năm, đầy đủ dịch vụ từ sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động, cứu hộ 24/7 tới hệ thống xưởng dịch vụ “không ngày nghỉ” phủ rộng khắp cả nước… xe điện VinFast ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của người dùng.

Từ chính sách kích cầu mới của VinFast và Chợ Tốt, nhiều chuyên gia dự đoán, những chiếc xe xanh của VinFast càng có cơ hội để vượt lên các đối thủ xe xăng, chiếm lĩnh thị trường hơn nữa.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể truy cập website: https://chuongtrinhxe.chotot.com/thu-cu-doi-moi-oto-vinfast.