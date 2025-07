'Vietnam is calling' là gì mà gây bão TikTok?

TPO - Với trend “Vietnam is calling”, người tham gia phải hành động thật, thực sự xuất hiện tại những địa điểm ở Việt Nam. Vì thế, trào lưu này vượt khỏi phạm vi mạng xã hội, thôi thúc du khách phải trải nghiệm thực tế.

Trên mạng xã hội TikTok, chỉ cần gõ dòng chữ "Vietnam is calling" (tạm dịch: Việt Nam vẫy gọi), hàng loạt video do khách nước ngoài đăng tải về du lịch Việt Nam sẽ xuất hiện. "Vietnam is calling" trở thành xu hướng gây bão mạng.

Trào lưu này bắt nguồn từ đầu năm 2025, được hiểu là khi một quốc gia lên tiếng gọi, người trẻ sẵn sàng trả lời bằng những chuyến đi. Các video xuất hiện trong nhóm xu hướng thường ghi lại khoảnh khắc khách du lịch thực hiện động tác nhảy vui nhộn ở sân bay hay check-in những điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam như Đà Nẵng, Hà Giang.

Chủ kênh TikTok Jihane and Julian - chuyên làm nội dung về du lịch - sở hữu video theo trend "Vietnam is calling" với 117.000 lượt xem - dành nhiều lời khen cho du lịch Việt. Chủ kênh này nói đã đến Việt Nam hai lần và chắc chắn quay lại vì các điểm du lịch ngày càng sạch sẽ.

Trong video, Jihane và Julian thưởng thức cà phê Việt Nam, ăn hải sản ở Đà Nẵng, tham quan phố đi bộ, trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An).

Một người dùng TikTok khác đến từ Bồ Đào Nha chỉ gắn dòng chữ "Vietnam is calling" trong video nhảy cùng nhóm bạn ở sân bay cũng thu hút gần 900.000 lượt xem. "Quãng đường khá mệt nhưng rất hào hứng", chủ kênh chia sẻ.

Phía dưới video, nhiều bạn trẻ người Việt bình luận đầy thân thiện: "Chào mừng đến Việt Nam" ,"Hãy thử bún bò, phở, cà phê", "Chúc các bạn có chuyến đi hạnh phúc".

Dữ liệu tổng hợp từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights cho thấy Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến cao thứ 7 toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch đã đón trên 7,6 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), một số yếu tố khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế phải kể đến sự đa dạng, hấp dẫn về sản phẩm, từ du lịch văn hóa, thiên nhiên, biển đảo, thành phố, cho đến những sản phẩm mới như du lịch nông nghiệp, đường sắt, chăm sóc sức khỏe, thể thao… đều có sức hút lớn đối với du khách quốc tế.