Video tên cướp manh động xông vào ngân hàng dọa nổ rồi cướp tiền bỏ chạy

TPO - Người đàn ông trùm kín mặt mũi, 2 tay cầm dao và một vật thể lạ xông thẳng vào phòng giao dịch của ngân hàng V. (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) rồi đe dọa nổ và yêu cầu nhân viên đưa tiền. Đối tượng sau đó cướp tiền và lên xe máy bỏ trốn.

Ngày 2/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị này đang huy động lực lượng tiến hành điều tra và truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp manh động xảy ra tại Phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vào chiều 1 ngày trước. Vị lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra nên sẽ cung cấp các thông tin sau.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo ngân hàng V. chi nhánh thị xã Cửa Lò xác nhận vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch của ngân hàng đóng ở phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò) vào chiều 2/2.

Theo video trích xuất từ camera an ninh của phòng giao dịch ngân hàng này, khoảng 16h30’ chiều 1/2, một người đàn ông mặc áo phao ấm, đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín đi xe máy đến Phòng giao dịch ngân hàng đóng trên đường Bình Minh (phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò). Khi vào trong, người này tay phải cầm dao, tay trái cầm theo khối vật thể lạ rồi đe dọa là thuốc nổ và hô tất cả đứng im. Thời điểm này có khoảng 20 người có mặt trong ngân hàng bao gồm khách và các nhân viên.

Tên cướp đi thẳng vào quầy giao dịch nơi các nhân viên đang làm và đe dọa, yêu cầu nhân viên lấy tiền đưa cho mình. Người này sau đó còn leo lên bàn giao dịch nhảy vào trong đe dọa nhân viên và lấy tiền rồi bỏ chạy ra trụ sở lên xe máy bỏ trốn. Phát hiện sự việc, một số người đã dùng xe máy đuổi theo nhưng không được.

Nhận được tin báo, Công an phường Thu Thủy, Công an thị xã Cửa Lò đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ cướp đồng thời khoanh vùng, vây bắt tên cướp.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các hướng để truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn này.