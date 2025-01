Video Selena Gomez khóc nức nở

TPO - Selena Gomez trở thành tâm điểm tranh cãi khi đăng rồi xóa đoạn video khóc nức nở trong lúc đề cập đến lệnh trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump.

Ngày 27/1, Selena Gomez đăng lên Instagram Story chia sẻ suy nghĩ về lệnh trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong video, Selena không trang điểm, gương mặt đỏ lên vì khóc và nước mắt chảy không ngừng.

“Tất cả người của tôi đều bị tấn công, kể cả trẻ em. Tôi không hiểu nổi. Tôi rất xin lỗi. Tôi ước mình có thể làm gì đó nhưng tôi không thể. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ thử mọi cách, tôi hứa”, cô nói với giọng nấc nghẹn.

Video còn hiển thị dòng chữ “Tôi xin lỗi” kèm quốc kỳ Mexico, dường như ám chỉ đến quê gốc của ngôi sao Only Murders in the Building.

Đoạn video đẫm nước mắt bị xóa không lâu sau đó. Giọng ca Calm Down thừa nhận không nhận được phản hồi tốt.

“Rõ ràng là không ổn khi thể hiện sự đồng cảm với mọi người", cô viết trong bài đăng tiếp theo, nhưng cũng nhanh chóng xóa đi.

Động thái đầy kích động của Selena làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Người hâm mộ gửi lời cảm ơn đến người đẹp 33 tuổi: “Selena cho thấy tính nhân đạo mà nhiều người còn thiếu”, “Thấy cô ấy làm mọi thứ để có thể giúp đỡ mọi người mà phải nhận tất cả sự ghét bỏ đó khiến tôi phát ốm”, “Điều này thực sự đau lòng”…

Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng tỏ ra khó chịu với thái độ của tình cũ Justin Bieber. Họ cho rằng việc những người nhập cư bất hợp pháp là đúng luật và có thể hạn chế được tình trạng tội phạm gia tăng.

Khán giả bình luận: “Tôi cảm thấy tệ cho những người bị trục xuất nhưng bạn không thể đến và sống ở một quốc gia chỉ vì bạn muốn. Cần phải có những thủ tục kỹ càng”, “Tôi có thể liệt kê hàng loạt tội ác do người nhập cư bất hợp pháp gây ra. Nếu cô khóc vì điều đó, thật đáng xấu hổ cho cô”, “Nếu họ nhập cảnh hợp pháp và bị trục xuất vô căn cứ, việc bạn xót thương cho họ mới hợp lý. Họ đang xúc phạm những người nghiêm túc tuân thủ luật pháp và nỗ lực để trở thành công dân Mỹ hợp pháp”, “Cô ta khóc lóc vì điều gì cơ chứ? Những người hợp pháp sẽ không bị trục xuất. Có vấn đề gì với cô ta sao?”, “Tôi muốn hỏi là liệu Selena có cho phép những người nhập cư bất hợp pháp vào nhà mình không?”, “Cô có khóc cho Rachel Moran, bà mẹ năm con đã bị cưỡng hiếp và giết hại trên con đường mòn ở vùng nông thôn Maryland bởi một kẻ thuộc băng đảng bất hợp pháp vừa tấn công tình dục trẻ em ở California vài tháng trước, không? Có lẽ cô nên yêu cầu anh ta đến sống tại nhà mình, Selena ạ”…

Ông Trump ưu tiên nỗ lực trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp khỏi Mỹ kể từ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1.

Vào ngày 24/1, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ 593 người nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ xứ cờ hoa khi các cuộc đột kích mở rộng đến Los Angeles.

Theo BBC, khoảng 286 người bị bắt vào ngày 25/1 và 950 người khác vào 26/1 tại các thành phố lớn, bao gồm Miami, Chicago và Newark.

Nguồn tin của The New York Post cho biết những người này được đưa đến các trung tâm giam giữ ICE địa phương, chờ trục xuất.

Trong khi đó, Selena từng nhiều lần lên tiếng về vấn đề nhập cư. Tháng 10/2019, cô đăng ý kiến riêng lên tạp chí Time.

“Nhập cư không có giấy tờ là vấn đề tôi nghĩ đến mỗi ngày. Tôi không bao giờ quên mình may mắn như thế nào khi được sinh ra ở đất nước này nhờ gia đình và hoàn cảnh thuận lợi. Tôi lo sợ cho đất nước mình khi chứng kiến ​​những cuộc tranh luận về sự thù địch liên quan đến nhập cư", nữ diễn viên viết.

Cựu ngôi sao Disney cho rằng luật nhập cư Mỹ có khiếm khuyết, đồng thời nhấn mạnh việc nước Mỹ được hình thành bởi những người đến từ các quốc gia khác.