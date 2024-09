Selena Gomez không thể mang thai

TPO - Selena Gomez thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo quyến rũ, trưởng thành tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Trước đó, người đẹp sinh năm 1992 gây sốc vì thừa nhận không thể mang thai.

Ngày 9/9, Selena Gomez tham dự buổi ra mắt phim Emilia Perez tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 ở Canada. Emilia Perez là bộ phim hài tội phạm nhạc kịch Pháp nói tiếng Tây Ban Nha do Jacques Audiard viết kịch bản và đạo diễn. Selena vào vai Jessi Del Monte, vợ của trùm băng đảng ma túy Emilia Perez (Karla Sofía Gascón) - người giả chết để trốn tránh pháp luật.

Trong dịp này, Selena diện váy dạ hội đính sequin đen lấp lánh ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong đẫy đà. Kết hợp kiểu tóc xoăn gợn sóng vén một bên và màu son đỏ, Selena trông đằm thắm, quyến rũ hơi hướm mỹ nhân Hollywood cổ điển.

Người đẹp sinh năm 1992 luôn tươi cười trước ống kính, dường như không mấy bận tâm đến những bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng về tiết lộ đời tư mới nhất.

Trong cuộc phỏng vấn mới được Vanity Fair công bố vào cùng ngày, Selena tiết lộ không thể mang thai vì vấn đề sức khỏe.

“Thật không may là tôi không thể mang thai con của mình. Tôi có rất nhiều vấn đề sức khỏe có thể đe dọa tính mạng của tôi và em bé. Đó là điều khiến tôi đau buồn trong một thời gian”, cựu ngôi sao Disney giải thích.

Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh lupus (hay lupus ban đỏ) - một bệnh tự miễn xảy ra khi cơ thể tự sản xuất ra kháng thể tấn công vào các mô của các cơ quan - vào năm 2013. 4 năm sau đó, cô trải qua ca phẫu thuật ghép thận. Ngoài ra, Selena đang dùng thuốc để kiểm soát chứng rối loạn lưỡng cực.

Dẫu vậy, tình cũ Justin Bieber cảm thấy may mắn vì được sống trong thời đại mà mang thai hộ hoặc nhận con nuôi đều khả thi.

“Điều đó khiến tôi thực sự biết ơn những kênh khác dành cho những người đang khao khát được làm mẹ. Tôi là một trong những người như vậy. Tôi háo hức trông chờ hành trình đó diễn ra như thế nào, nhưng nó sẽ hơi khác một chút. Sau tất cả, tôi không quan tâm. Nó sẽ là của tôi. Đó sẽ là đứa con của tôi”, Selena trải lòng.

Trong cuộc phỏng vấn, ngôi sao Only Murders in the Building cũng nhắc đến người yêu hiện tại, rapper Benny Blanco.

Selena nhấn mạnh chưa bao giờ được yêu theo cách mà cô trải qua trong mối quan hệ với nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1988.

Selena mô tả bạn trai là ánh sáng trọn vẹn trong cuộc đời cô, là người bạn thân nhất mà cô có thể kể cho anh về mọi thứ. Dù không làm rõ tin đồn đính hôn, Selena cho biết sẽ có một gia đình trong tương lai.

Selena và Benny hẹn hò từ tháng 12/2023. Anh là bạn trai đầu tiên mà nữ diễn viên công khai hẹn hò sau hơn 5 năm kể từ thời điểm chia tay Justin Bieber.

Hai ngôi sao quen nhau từ lâu. Họ từng hợp tác sản xuất âm nhạc cùng nhau. Ngoài ra, Benny là bạn thân cũ của Justin.

Cho đến nay, nhiều người không ủng hộ Selena và Benny bên nhau. Họ cho rằng Benny không xứng với mỹ nhân tóc nâu ở cả danh tiếng lẫn ngoại hình. Khán giả còn chê Benny kém xa Justin về mọi mặt.