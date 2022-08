Vì sao rất nhiều trẻ tại TPHCM chưa tiêm vắc xin COVID-19?

TPO - Tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trên địa bàn TPHCM đang ở mức thấp so với cả nước. Ngoài nguyên nhân lo ngại vắc xin hết hạn dùng, còn nhiều lý do khác khiến trẻ chưa được phụ huynh đồng thuận đưa đến các điểm tiêm chủng.

Thống kê sơ bộ về số lượng trẻ trong độ tuổi tiêm chủng của TPHCM đến ngày 18/8 cho thấy, nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi có khoảng hơn 890.000 người; nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi khoảng 780.000 người. Sở Y tế TPHCM cho biết, đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 ở nhóm trẻ từ 5 đến 12 tuổi đã đạt hơn 50% (cả nước là 71%). Nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt khoảng 26% (cả nước hơn 38%).

Tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở trẻ em trên địa bàn TPHCM đang thấp hơn so với cả nước. Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thực hiện cuộc khảo sát nhanh phụ huynh có con từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các quận huyện trên địa bàn thành phố về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, khảo sát được thực hiện ở 18 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Có tổng cộng 2.792 lượt phụ huynh tham gia khảo sát, trong đó 699 lượt (chiếm 24%) là phụ huynh có con từ 12 đến dưới 18 và 2.123 lượt (chiếm 76%) là phụ huynh có con từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Kết quả khảo sát được HCDC công bố sáng 18/8 cho thấy, đối với nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, có 701 trẻ chưa tiêm vắc xin (chiếm 33%); 723 trẻ tiêm 1 mũi (chiếm 34%); 699 trẻ tiêm 2 mũi (chiếm 33%). Đối với nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi có 15 trẻ chưa tiêm vắc xin (chiếm 2%); 29 trẻ tiêm 1 mũi (chiếm 4%); 26 trẻ tiêm 2 mũi (chiếm 49%); 299 trẻ tiêm 3 mũi 3 (chiếm 45%).

Qua khảo sát, lý do trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo thì nguyên nhân nguyên nhân phổ biến là: mắc bệnh cấp tính; hiện không có mặt ở thành phố; không đồng ý do sợ vắc xin gia hạn; hoãn tiêm do mắc COVID-19; lo sợ tác dụng phụ; nghe thông tin chưa có vắc xin; không đồng ý tiêm; chưa đến hạn tiêm; không được thông báo; chưa có lịch tiêm; chưa đăng ký tiêm.

Theo phân tích của HCDC trong số 363 lượt phụ huynh trả lời về lý do chưa cho con đi tiêm thì có 28 trường hợp trả lời là không đồng ý chiếm tỷ lệ khoảng 8%. Những lý do còn lại như mắc bệnh cấp tính, trẻ không có ở thành phố, sợ vắc xin gia hạn, nghe thông tin không có vắc xin… đều có thể khắc phục được.