Vì sao Liverpool yêu cầu mở cuộc điều tra sau trận chung kết?

TPO - Liverpool yêu cầu một cuộc điều tra chính thức về sự cố khiến trận chung kết bị chậm 36 phút so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, UEFA cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do người hâm mộ Liverpool sử dụng "vé giả".

Trước trận chung kết Champions League, UEFA thông báo trận đấu sẽ bị lùi lại vì lý do an ninh. Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu muốn ngăn chặn người hâm mộ Liverpool tràn vào sân vì cho rằng họ sử dụng "vé giả". Theo đài truyền hình Anh BT Sport, người hâm mộ Liverpool bị kiểm soát chặt chẽ bên ngoài sân vận động và bị tấn công bằng hơi cay.

Ngay sau trận chung kết, Liverpool đã yêu cầu điều tra về sự cố trước trận đấu:

"Chúng tôi vô cùng thất vọng về sự cố mà các cổ động viên Liverpool phải đối mặt vào tối nay tại sân Stade de France. Đây là trận đấu tuyệt vời nhất của bóng đá châu Âu và người hâm mộ không nên trải qua những cảnh tượng tối hôm nay. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra về nguyên nhân của sự cố không thể chấp nhận này", tuyên bố trên trang web chính thức của Liverpool.

UEFA hứa sẽ xem xét tình hình cùng với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, UEFA cũng ám chỉ sự cố xảy ra do nhiều người hâm mộ Liverpool sử dụng "vé giả" và bị cửa kiểm soát chặt lại.

"Trước khi trận đấu diễn ra, các cửa quay vào sân bên phần Liverpool bị chặn vì hàng nhiều người hâm mộ đã mua phải vé giả, không vượt được cổng an ninh. Điều này khiến trận đấu bị chậm 36 phút so với dự kiến để bộ phận an ninh kiểm tra xem vé nào là thật.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ quá khích vẫn đòi vào sân khi trận đấu bắt đầu và cảnh sát phải giải tán họ bằng hơi cay. UEFA thông cảm với những người bị ảnh hưởng từ sự cố này và sẽ khẩn trương xem xét những vấn đề xung quanh cùng với cảnh sát và nhà chức trách địa phương", thông báo chính thức từ UEFA.