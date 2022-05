Sự cố hy hữu khiến chung kết Champions League bị hoãn 36 phút

TPO - Trận chung kết cúp C1 châu Âu/Champions League 2022 giữa Liverpool và Real Madrid không thể diễn ra đúng lịch trình vì sự cố hy hữu bên ngoài sân vận động Stade de France.

Rạng sáng nay, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã trải qua một phen hoang mang khi chung kết cúp C1/Champions League liên tục bị lùi giờ thi đấu. Theo lịch trình ban đầu, Liverpool và Real Madrid sẽ so tài vào lúc 02h00 ngày 29/5 (giờ Việt Nam), nhưng trận đấu đã bị hoãn đến 3 lần, kéo dài tổng cộng 36 phút vì các sự cố khó tin bên ngoài sân vận động Stade de France.

Theo truyền thông Anh, sự yếu kém của ban tổ chức tại Stade de France là lý do chính khiến trận đấu bị trì hoãn. Lực lượng an ninh của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và nước chủ nhà Pháp bố trí quá mỏng để kiểm soát người vào sân. Nhiều người đã xếp hàng trước 2 tiếng rưỡi, nhưng quy trình soát vé khiến họ bị ùn tắc trước cửa sân ngay sát giờ thi đấu.

Nhiều cổ động viên Liverpool có vé nhưng không thể vào sân đã gây ra náo loạn. Ngoài ra, một số thông tin cho biết có không ít người hâm mộ không có vé đã cố gắng vượt qua hàng rào an ninh và khiến cục diện trở nên mất kiểm soát. Sau cùng, ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu để tăng cường an ninh. Cảnh sát Pháp thậm chí đã xịt hơi cay để giải tán đám đông.

Ban đầu, UEFA thông báo họ hoãn trận đấu vì người hâm mộ Liverpool đến sân muộn. Tuy nhiên, lý do này đã vấp phải sự phản đối từ chính Liverpool và các cổ động vên có mặt tại Stade de France. Sau đó, UEFA xác nhận họ buộc phải lùi giờ thi đấu trận chung kết vì “lý do an ninh”.

Sự cố này mở đầu cho một đêm “thảm họa” với Liverpool. Xe buýt chở đội bóng của họ cũng đến muộn 20 phút so với Real Madrid vì tắc đường. Trong trận, các cầu thủ Liverpool tạo ra một loạt cơ hội nhưng không thể ghi bàn và chịu thua Real với tỷ số 0-1 đầy cay đắng.