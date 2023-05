Vì sao không khởi tố vụ sai phạm đất đai tại quận trung tâm Cần Thơ?

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ có thông báo quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và thiếu trách nhiệm xảy ra hậu quả nghiêm trọng” ở quận Ninh Kiều như kiến nghị của Thanh tra thành phố.

Chiều 26/5, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ có thông báo về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và thiếu trách nhiệm xảy ra hậu quả nghiêm trọng” ở quận Ninh Kiều như kiến nghị của Thanh tra thành phố.

Theo đó, từ các thông tin, tài liệu từ Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND quận Ninh Kiều… cùng với quá trình điều tra, xác minh cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, không gây thiệt hại, không phát hiện hành vi trục lợi từ các cán bộ liên quan. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, tháng 5/2022, Thanh tra TP. Cần Thơ thông báo Kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền UBND quận Ninh Kiều.

Theo kết luận thanh tra, UBND quận Ninh Kiều thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất tại một số phường không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, dẫn đến cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng chỉ tiêu hoặc không có chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố phê duyệt.

Thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân (8 trường hợp) không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013

Trong đó, đáng chú ý có một số thửa đất cho chuyển mục đích với diện tích lớn, cá biệt có trường hợp cho chuyển với diện tích rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định.

Giai đoạn 2018-2020, kết quả thanh tra nhận thấy việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND quận Ninh Kiều còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Có trường hợp xác nhận thời điểm sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất chưa phù hợp dẫn đến tính thiếu số tiền sử dụng đất phải nộp, giá trị tạm tính là hơn 78 triệu đồng.

Có trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không phù hợp, vượt hạn mức đất ở theo quy định. Giá trị sai phạm tạm tính tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất là 117 triệu đồng.

Thực hiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một số trường hợp theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không phù hợp quy định, do hộ gia đình, cá nhân không thuộc các trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất. Giá trị thu vượt tiền sử dụng đất phải nộp tạm tính tại thời điểm cấp GCNQSDĐ là hơn 1 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, các sai phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về trưởng phòng, phó trưởng phòng và cán bộ, công chức có liên quan của Phòng TN&MT quận; giám đốc, phó giám đốc và công chức, viên chức có liên quan của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ninh Kiều; Chủ tịch UBND phường An Hòa, Chủ tịch UBND phường An Cư... Ngoài ra, còn có trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Giám đốc Sở TN&MT tại thời điểm xảy ra sai phạm.

Cho rằng có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên thanh tra Thanh tra kiến nghị Công an TP. Cần Thơ điều tra làm rõ.