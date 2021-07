Vì sao hơn 96% học sinh Asian School được miễn thi môn tiếng Anh?

Trường Quốc tế Á Châu là một trong những trường quốc tế uy tín được hàng ngàn phụ huynh lựa chọn bởi những ưu điểm nổi bật về triết lý, mục tiêu giáo dục, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo, chăm sóc tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thống kê, có đến 486 em trong tổng số 504 HS lớp 12 năm học 2020-2021 đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tức là hơn 96% HS được miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT và sẽ được tính 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021.

Trong đó nhiều HS đạt kết quả rất cao, như chỉ tính riêng điểm IELTS đã có đến 36 em có IELTS 7.0, 19 em có IELTS 7.5, 13 em có IELTS 8.0, đặc biệt em Nghê Ngọc Phương Anh đạt IELTS 8.5.

Có thể thấy, tiếng Anh nói riêng và các ngoại ngữ nói chung luôn là nỗi lo lắng không chỉ đối với thí sinh mà còn cả các bậc Phụ huynh trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này được chứng minh khá rõ trong phổ điểm thi môn Tiếng Anh thường xuyên ở mức thấp hơn so với nhiều môn học khác. Năm 2020, số lượng HS đạt điểm môn này dưới 5.0 là 63,13% và phổ điểm trung bình môn Tiếng Anh là 4.58 - thấp nhất trong các môn thi.

Trong khi đó, đối với HS Asian School, tỷ lệ được miễn thi môn Tiếng Anh qua từng năm luôn tăng cao, điều này không chỉ chứng minh được chất lượng đào tạo của trường mà còn cho thấy lợi thế khi kết hợp đào tạo song song chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình quốc tế theo chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ). Từ năm học 2021-2022, HS bậc THPT có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ.

Thành công này còn thể hiện qua tỷ lệ nhiều liên tục 100% HS của Asian School tốt nghiệp THPT, đạt thành tích cao trong các kỳ thi HS giỏi, các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế. Hàng ngàn HS chuyển tiếp du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 457 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn nhất Việt Nam. Thành lập năm 1999, GAIE có 83.777 HS-SV-HV đến từ 27 quốc gia và các vùng lãnh thổ đã và đang theo học tại 15 cơ sở và 7 dự án đang đầu tư xây dựng; hơn 2.200 giáo viên, nhân viên Việt Nam và nước ngoài gồm 11 quốc tịch có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc; 697 giải HSG cấp Quận và TP; 687 huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi năng khiếu, thể thao và hàng loạt giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học cũng như thành tích ở các sân chơi năng khiếu nghệ thuật quốc gia và quốc tế.