'Vết đen' của đại gia xăng dầu bị điểm mặt trong vụ bắt ông Lê Đức Thọ

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (SN 1970 tại Phú Thọ), cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358, Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có trụ sở chính tại 465-467 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM, là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu.

Công ty TNHH Vận tải thương mại và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu lần thứ 1 vào ngày 22/8/2016 và được cấp lại giấy phép này vào ngày 19/11/2021.

Tại thời điểm cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil năm 2021, Công ty Xuyên Việt Oil có 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu và 49 đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty.

Năm 2022, Bộ Công Thương thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với 33 thương nhân đầu mối, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil.

Kết thúc quá trình thanh tra, Bộ Công Thương ghi nhận tại thời điểm kiểm tra Công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và 18 đại lý bán lẻ xăng dầu. Công ty Xuyên Việt Oil đã bị xử lý vi phạm hành chính và bị tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu với thời gian 1,5 tháng đối với hành vi vi phạm quy định về không duy trì, đáp ứng đủ số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty Xuyên Việt Oil 390 triệu đồng và tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 10/8-13/9/2022.

Năm 2023, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện việc kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Xuyên Việt Oil.

Tại thời điểm kiểm tra, Bộ Công Thương ghi nhận Công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuy nhiên có 3 cửa hàng tại thời điểm kiểm tra có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực và có 20 hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu ký kết với các đại lý bán lẻ xăng dầu đang còn hiệu lực.

Trên cơ sở Công ty Xuyên Việt Oil tiếp tục không duy trì, đáp ứng điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-BCT thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với Công ty Xuyên Việt Oil và trên cơ sở xem xét tình tiết tăng nặng việc công ty không khắc phục được các vi phạm sau thanh tra năm 2022 và vi phạm nhiều lần quy định về Quỹ Bình ổn giá theo phản ánh từ Bộ Tài chính.

Ngày 8/9/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà: Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Xuyên Việt Oil.

Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mới đây, Cục Thuế TPHCM đã có thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 2 năm 2023. Theo danh sách nợ thuế này, doanh nghiệp nhiều nhất là Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Hiện hàng trăm tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp xăng dầu này cũng chưa thể thu hồi về ngân sách.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/vet-den-cua-dai-gia-xang-dau-bi-diem-mat-trong-vu-bat-ong-le-duc-tho-2227084.html