Vây bắt nhóm quái xế bốc đầu xe trêu lực lượng chức năng

TPO - Sau khi rời ngành công an, Hiền góp vốn cùng nhóm đồng phạm mở quán kinh doanh đồ uống, bóng cười. Quá trình vận hành, quán của Hiền dùng nhiều chiêu lôi kéo khách đến sử dụng dịch vụ giá cao "trên trời", trường hợp không chịu trả tiền sẽ bị nhân viên quán đánh đập.

TP - Ngày 24/3 tới đây, TAND TPHCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2) bị can Nguyễn Cảnh Chân (cựu Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) tội “Môi giới hối lộ” và 9 bị can còn lại về tội “Đưa hối lộ”.