Vào thẳng trường đại học top đầu nhờ IELTS

Giữa lúc hàng chục ngàn sĩ tử lớp 12 đang “nín thở” chờ kết quả thi THPT thì nhiều học sinh đã cầm chắc tấm vé vào thẳng Đại Học Top đầu nhờ…IELTS cao

Đậu sớm nhờ IELTS

Ba năm trở lại đây, điểm chuẩn vào Đại học rượt đuổi tăng cao trở thành nỗi ám ảnh của học sinh và phụ huynh cuối cấp. Không thiếu trường hợp 28, 29 điểm vẫn ngậm ngùi …rớt ngôi trường mơ ước.

Theo TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, một trong những nguyên nhân khiến thang điểm không ngừng tăng là việc nở rộ các hình thức xét tuyển bằng IELTS, học bạ và các chứng chỉ khác khiến cho việc xét tuyển bằng điểm thi ít đi. Điều này tạo nên áp lực lớn cho những học sinh vào Đại học bằng điểm thi.

Ngược lại, với những học sinh có nền tảng tốt về ngoại ngữ, việc xét thẳng bằng chỉ tiêu này được xem như tấm vé chắc chắn, ung dung bước vào Đại học, thậm chí là các trường Top đầu. Điều mà các sĩ tử xét tuyển bằng điểm thi phải “cần lao” 12 năm đèn sách với số điểm gần như tuyệt đối mới thực hiện được.

Ở một góc nhìn khác, với những học sinh có thiên hướng học lệch môn, không giỏi các môn văn hóa nhưng lại mạnh về ngoại ngữ, xét tuyển bằng IELTS vào thẳng Đại Học còn là bước ngoặt rất lớn, khiến việc đậu Đại Học top đầu trong tầm tay.

Theo thống kê, mùa tuyển sinh năm 2023, Việt Nam có 40 trường Đại Học công bố xét tuyển thẳng nếu có IELTS từ 4.0 - 6.5, chưa tính các trường xét tuyển IELTS kết hợp với điều kiện khác.

Đáng chú ý, gần như tất cả trường Top của Việt Nam đều góp mặt trong danh sách 40 trường xét tuyển thẳng bằng IELTS này như ĐH Ngoại Thương, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Đh Y Dược, ĐH Bách Khoa, Học viện báo Chí & Tuyên Truyền, ĐH Quốc Gia Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, ĐH Luật HCM, Học viện ngoại giao,...

Đặc biệt, có giá trị trong 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày công bố xét tuyển, đồng nghĩa với việc các học sinh có trong tay bằng IELTS cao sẽ “ung dung” trở thành tân sinh viên sớm hơn các bạn đồng khóa.

Anh ngữ Res: Đồng hành cùng sĩ tử vào Đại học Top đầu

Khi IELTS đang đóng vai trò “thống trị” trong hành trình đậu Đại Học, việc tìm đến các trung tâm anh ngữ đạt chuẩn về phương pháp học và tổ chức kỳ thi là điều tất yếu.

Đây cũng là lý do Anh Ngữ RES nhanh chóng trở thành điểm đến của hàng chục ngàn học viên trên cả nước, không ngừng mở rộng quy mô. Thành lập từ 2007, Anh Ngữ RES đã có mặt gần 20 Tỉnh- Thành với hơn 40 chi nhánh trên toàn Quốc, hơn 30,000 học viên theo học.

Đặc biệt, RES là hệ thống chuyên đào tạo về khoá học IELTS, Tiếng Anh Trẻ em và Thiếu Niên. Với tiêu chuẩn Quốc Tế Cambridge và được Hội Đồng Úc IDP (Hội đồng tổ chức thi IELTS) công nhận là đối tác xuất sắc trong suốt 10 năm liên tiếp. Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: "IELTS Master Show, 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Vui học tiếng Anh lớp 2, Trường học hạnh phúc"…

Không chỉ đào tạo trực tiếp, RES còn thiết kế khóa học lộ trình IELTS online kết nối tất cả học sinh có nhu cầu học tập không phân biệt phạm vi địa lý. Sau hơn 5 năm triển khai chương trình IELTS online đã đạt được nhiều thành quả đáng kinh ngạc: phủ sóng 64 Tỉnh-Thành, hàng ngàn học sinh đạt IELTS 6.5.

Nhờ khóa học IELTS online, nhiều sinh viên đã được tuyển thẳng, nhiều học sinh nắm sớm tấm vé vào Đại học Top. Đơn cử như Nguyễn Hoàng Yến Linh, một học sinh đến từ Sơn La đăng ký IELTS online trong thời gian dịch. Sau thời gian nỗ lực, Linh đạt 7.5 IELTS và tuyển thẳng Học Viện Ngoại Giao Hà Nội. Bạn Nguyễn Thành Nam với thành tích 7.5 IELTS xuất sắc tuyển thẳng 3 trường gồm Học viện An Ninh Nhân Dân, Học viện bưu chính viễn thông, Học viện Ngoại Giao. Hay bạn Nguyễn Minh Trí 7.5 IELTS tuyển thẳng ĐH Ngoại Thương.

Tháng 6 vừa qua, bạn Chu Ngọc Quang Vinh (lớp 10 chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) đã đạt 8.0 IELTS qua lộ trình IELTS online tại RES.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Đặng Chính, phụ huynh Quang Vinh cho biết: “Nhân duyên đến với RES từ kỳ nghỉ hè lên chơi nhà chú và được khuyên đăng ký học tiếng Anh bài bản. Sau khi hết hè Quang Vinh về lại Yên Bái và trung tâm chuyển sang chương trình dạy online. Mặc dù trung tâm chỉ cam kết 6.0 nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Điểm số này chắc chắn một tấm vé vào Đại Học rồi”, chị tự hào chia sẻ.

Các kết quả trên là minh chứng cho chất lượng của chương trình IELTS online tại RES. Để giúp tất cả học sinh dễ dàng tiếp cận với nền giáo dục chuẩn Quốc tế, RES mang đến gói thanh toán theo tháng linh hoạt, hỗ trợ trả góp 0 đồng.

By failing to prepare you are preparing to fail (không chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại”. Sẵn sàng hành trang IELTS sớm ngay lúc này trong bối cảnh toàn cầu hóa giúp các con sẵn sàng nền tảng vững chắc cho tương lai tươi sáng và rộng mở.

