Vận động viên tố BTC giải Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 chiếm giữ tiền

TPO - Các vận động viên cho rằng giải bơi bị cấm tổ chức vì sai phạm chủ quan của công ty tổ chức. Trong khi đó, doanh nghiệp khẳng định khi đăng ký thi đấu, vận động viên đã đồng ý việc không được hoàn tiền vé dù bất kỳ lý do gì.

Ngày 15/2, Công ty CP sự kiện Peak (trụ sở tại TP.HCM) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa, công bố giải bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 (Oceanman Việt Nam 2023).

Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 14 đến 16/4/2023, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), với sự tham gia của 850 vận động viên, gồm một nửa là người người nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Tuy nhiên, sau đó giải bơi bị dừng tổ chức, Công ty CP sự kiện Peak bị phạt 25 triệu đồng do lỗi vi phạm sử dụng hình ảnh bản đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vận động viên tố ban tổ chức chiếm giữ tiền mua BIB

Phản ánh đến Tiền Phong, nhiều người từng đăng ký Oceanman Việt Nam 2023 cho biết dù giải bơi đã bị dừng tổ chức, nhưng ban tổ chức hành xử thiếu chuyên nghiệp, đồng thời tố chiếm giữ tiền mua BIB (mua số báo danh) của hàng trăm vận động viên.

Ngay sau khi giải bơi bị dừng tổ chức, Công ty CP sự kiện Peak chỉ gửi một email cho các vận động viên về việc ngừng giải bơi, nhưng không có bất kỳ động thái xin lỗi hay hướng giải quyết cho các vận động viên.

“Tôi chờ mãi không thấy thông tin gì từ ban tổ chức nên chủ động liên lạc qua đường dây nóng thì được nhân viên bảo kiên nhẫn chờ đợi, bởi chính các em đó cũng không biết thông tin tiếp theo về giải bơi. Tôi vẫn có ý định tiếp tục tham gia giải vào thời gian phù hợp”, anh Hùng (một người đăng ký tham gia giải) cho biết.

Tương tự, một số người đóng tiền mua BIB để tham gia giải bơi cũng bức xúc trước hành xử không thỏa đáng của ban tổ chức cuộc thi. “Gia đình tôi mua 3 BIB tổng cộng hết 4,4 triệu đồng. Do lỗi đăng sai bản đồ của ban tổ chức, giải bị hoãn khiến gia đình tôi tốn thời gian và hàng chục triệu đồng bay vào Cam Ranh du lịch bất đắc dĩ. Sau đó tôi có gọi điện cho ban tổ chức để lấy lại tiền nhưng được trả lời không có chính sách hoàn tiền”, chị Hạnh (ở Hà Nội) cho biết.

Nhiều người không hài lòng với cách xử lý của ban tổ chức đã gọi điện để đòi tiền nhưng đều nhận được trả lời không có chính sách hoàn vé, đồng thời đưa ra 3 lựa chọn gồm: Vận động viên chuyển sang thi đấu giải Oceanman ở nước ngoài, cụ thể là tại Giải Phuket (Thái Lan) mở rộng vào ngày 2/12/2023; chuyển nhượng BIB cho người khác; tham gia giải chạy bộ do Công ty Peak tổ chức, thay cho giải bơi. Anh Hoàng (một vận động viên) cho biết, không có nhu cầu đi bơi ở nước ngoài, cũng không biết chạy bộ và không thích giải chạy của công ty Peak.

Các vận động viên từng đăng ký tham gia giải bơi đều có cùng bức xúc việc phía ban tổ chức trả lời không hoàn toàn tiền, trong khi đó không phải là lỗi của vận động viên và có dấu hiệu chiếm dụng tiền của họ.

Công ty tổ chức giải bơi nói gì?

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Công ty sự kiện Peak cho biết đợt hoãn hồi tháng 4 thuộc lý do bất khả kháng.

Theo người này, tất cả logo, baner, cách tổ chức… đều do công ty phía đối tác đảm nhận, vì vậy khi đến Việt Nam họ cũng mang toàn bộ sang. "Khi họ đem giải đến Việt Nam thì bị vi phạm chủ quyền, cái này họ chủ động làm, chứ Công ty sự kiện Peak không thể can thiệp và nó thuộc về lý do bất khả kháng", vị đại diện này nói.

Đối với các vận động viên, đại diện Công ty sự kiện Peak cho biết, khi đăng ký thi đấu, trong bảng thông tin trước khi thanh toán các vận động viên buộc phải bấm vào chỗ đồng ý với điều lệ của cuộc thi. "Trong điều lệ giải có điều lệ trong trường hợp bất khả kháng và với bất kỳ trường hợp giải không tổ chức được thì vận động viên sẽ không được hoàn tiền", đại diện Công ty sự kiện Peak thông tin.

"Phía công ty cũng biết sự bức xúc của các vận động viên nên đã đưa ra 3 chính sách gồm: Chuyển sang một giải bơi khác cùng hệ thống; chuyển nhượng vé cho người khác mà không mất phí (nhưng vẫn phải trả phí cho bên thứ 3); chuyển nhượng suất năm 2023 sang 2024 mà không mất phí", đại diện Công ty sự kiện Peak nói thêm.

Vì sao công ty không thông báo sớm cho các vận động viên hoặc ngay sau khi giải bị dừng? "Cái này công ty cũng bất khả kháng vì cơ quan Nhà nước yêu cầu phải khắc phục hoàn toàn các vi phạm, lúc đó mới cho tổ chức các giải mới. Cơ quan có thẩm quyền cũng yêu cầu phía doanh nghiệp không được phát ngôn về sự kiện khi chưa khắc phục hết sai phạm", đại diện Công ty sự kiện Peak phân trần.