Vận chuyển thuê 191kg ma túy với giá gần 1 tỷ đồng

TPO - Khám xét nhà máy, các cơ sở của đường dây sản xuất tân dược giả trên địa bàn TPHCM và Long An, Công an thu giữ hơn 1 triệu viên thuốc giả tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19.

TPO - Ngoài việc bị khởi tố về hành vi “Trốn thuế” do che giấu hàng chục tỷ đồng doanh thu, người điều hành 4 công ty mua bán cát trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền”.

TP - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng) do Đào Minh Sáng (SN 1984 ở Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu.