Va chạm xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một người chết, sáu người bị thương

TPO - Khoảng 7h40 phút ngày 6/6, tại km182+800 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận thôn Trạng Xô, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, sáu người khác bị thương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe ô tô khách, BKS: 51B-07354, do anh Nguyễn Vũ Long (sinh năm 1978, ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển và ô tô khách, BKS: 88B-00978, do anh Nguyễn Xuân Trọng (sinh năm 1974, ở tỉnh Yên Bái) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến một người chết và sáu người khác bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân bị tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 2008, trú tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú thọ).

Lực lượng chức năng của Cục CSGT, đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (VEC) và Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) sau đó đã có mặt kịp thời để đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu và tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

PV Tiền Phong trao đổi với một chủ xe để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên nhà xe này cho biết chưa thể cung cấp thêm thông tin.