V-Eri tung loạt project đỉnh, dân tình trầm trồ vì màn LED Sehun cực xịn tại TP. HCM

HHTO - Trong lúc các thành viên EXO tranh thủ thời gian tận hưởng ẩm thực và chuẩn bị thể lực thì cộng đồng V-Eri cũng đang khiến dân tình trầm trồ bởi những màn chào đón vừa xịn xò, vừa đậm chất "lầy lội" của mình.

Khi vừa đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đêm concert EXhOrizon, bộ ba Suho, Chanyeol và Sehun đã rủ nhau đến phòng gym, còn "food boy" D.O. thì chọn đi thưởng thức phở. Ngay sau khi thưởng thức tô phở truyền thống, nam idol đã hào hứng nhắn tin khoe với fan rằng món ăn này ngon đúng như mong đợi. Sehun cũng nhanh chóng gia nhập hội "nghiện phở" khi khẳng định với fan rằng: "Phải công nhận phở Việt Nam ngon nhức nách".

Trong khi đồng đội đi tìm "chân ái" ẩm thực, hội anh em Suho, Chanyeol và Sehun lại chọn "nhập gia tùy tục" bằng việc check-in tại phòng gym.

Idol đã nhiệt tình "nhập gia tùy tục" như thế, thì hội chị em V-Eri cũng chẳng hề kém cạnh khi tung ra loạt dự án chào đón cực kỳ hoành tráng. Tại khu vực trung tâm thành phố, màn hình LED chào đón Sehun gây ấn tượng với thiết kế cực kỳ chỉn chu, từ hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà đến font chữ hiện đại, tạo nên một tổng thể vô cùng hút mắt.

Cận cảnh chiếc LED "visual cực phẩm" của Sehun khiến hội chị em chỉ biết "xỉu up xỉu down" vì độ đầu tư quá đỗi chỉn chu.

Hình ảnh EXO còn phủ sóng rực rỡ trên hệ thống màn hình LED tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Không chỉ có những màn hình LED hoành tráng, không khí trước giờ G còn được hâm nóng bởi các hoạt động roadshow rầm rộ trên phố.

Xe roadshow đỏ rực của nhà Yeol Best đang liên tục di chuyển quanh khu vực quận 7 để chào đón Chanyeol trở lại Việt Nam.

Khu vực quanh SECC lúc này cực nhộn nhịp với sự xuất hiện của các mascot và trạm tiếp sức. Nhà KAIcholate (fanpage của Kai tại Việt Nam) gây náo loạn với chú gấu Nini Bear siêu múp nhưng có khả năng ke đầu và nhảy hip-hop cực "khét".

Dù chỉ có 5 thành viên đổ bộ lần này, nhà KAIcholate vẫn chuẩn bị 8 tấm poster thành viên.

Độ "lầy" thương hiệu của fandom được thể hiện các ấn phẩm "khởi nghiệp" chế hình Sehun làm "giám đốc bất động sản" hay "chủ tiệm tóc nam" đầy hài hước. Những tấm poster mini với slogan "mặn mòi" này đang được các fan truyền tay nhau rôm rả, mang đến những tràng cười sảng khoái cho hội chị em V-Eri.