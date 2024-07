Ước mơ cháy bỏng của hai Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin

TPO - Với số điểm học tập toàn khóa 3,88/4.0, nữ sinh Trần Ngọc Trúc Linh và nam sinh Phạm Tiến Du đồng thủ khoa ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Cả hai đều mong muốn tiếp tục học tập và trở thành giảng viên tại trường.

Thủ khoa chuyên "săn" học bổng, "mang tiền về cho mẹ"

Phạm Tiến Du, sinh năm 2002, khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội có một thành tích học tập "không phải dạng vừa".

Với số điểm học tập toàn khóa 3,88/4,0 - Phạm Tiến Du xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Công nghệ thông tin - trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Trong quá trình học tập, Du đã gặt hái nhiều thành công, là sinh viên xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; đạt học bổng trong các kỳ học, học bổng ADG, học bổng BIDV, học bổng NextTech...; đạt hai Giải Ba Hội nghị Sinh viên NCKH Khoa CNTT năm 2023; là tác giả bài báo tại Hội nghị 2024 International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations. Đặc biệt, Du đạt giải nhất cuộc thi "VAIPE: Medicine Pill Image Recognition Challenge" năm 2022 do Trung tâm Y tế thông minh VinUni-Illinois.

Du chia sẻ, ngay từ những năm tháng học cấp 3, cựu học sinh chuyên Tin trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội đã có niềm đam mê với lập trình. Đối với Du, lập trình là công cụ để em thể hiện sự sáng tạo và tư duy logic của mình.

Em may mắn được học tập trong một môi trường mà ở đó, các bạn bè xung quanh đều rất giỏi và có tư duy logic xuất sắc. Mỗi người đều sở hữu sự thông minh và lòng đam mê học hỏi, điều này tạo ra một bầu không khí học tập đầy hứng khởi. Sự cạnh tranh lành mạnh và tinh thần hợp tác giúp chúng em không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân, chia sẻ kiến thức và cùng nhau tiến bộ. Việc học tập và thảo luận với những người bạn tài năng đã giúp em nâng cao khả năng tư duy và giải quyết vấn đề, đồng thời xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp giữa những người bạn trong ngành tương lai", Du cho biết.

Trong thời gian học tập, điều khiến Du đam mê và yêu thích nhất là các suất học bổng của nhà trường. "Học bổng không chỉ có giá trị vật chất tương đương hoặc thậm chí cao hơn học phí mà chúng em phải đóng, mà còn là động lực mạnh mẽ để phấn đấu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những sinh viên xuất thân từ các gia đình có điều kiện kinh tế không khá giả, giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính và tập trung hơn vào việc học. Việc nhận học bổng tạo ra một sự công nhận và khuyến khích lớn lao cho sự nỗ lực học tập của chúng em", Du nói.

Về danh hiệu thủ khoa đạt được, Du chia sẻ: "Nếu gọi danh hiệu thủ khoa ngành học là một thành công, thì em nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn khác còn thành công hơn em với những thành tích học tập và nghiên cứu mà em vẫn luôn ngưỡng mộ. Đối với em, danh hiệu thủ khoa ngành học chỉ là một thành tựu nho nhỏ trong cuộc đời. Tuy nhiên, đó cũng là niềm tự hào lớn lao của chính em và cả gia đình, đặc biệt là khi nhìn lại những khó khăn và thử thách mà em đã vượt qua để đạt được thành công này".

Du cho biết, trong thời gian học tập tại trường có rất nhiều lời đề nghị từ các công ty bên ngoài, tuy nhiên Du chỉ tập trung làm những công việc trên phòng thí nghiệm và chưa nhận làm những công việc bên ngoài. Du đang ứng tuyển trở thành trợ giảng/giảng viên tạo nguồn tại Viện Trí tuệ nhân tạo - trường Đại học Công nghệ. "Ước mơ lớn nhất của em là được ở lại giảng dạy tại trường, nơi đã truyền cảm hứng và cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc cho em suốt thời gian học tập. Em luôn mong muốn được tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngôi trường này và truyền đạt những kiến thức, kỹ năng mà mình đã tích lũy cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Để hiện thực hóa ước mơ đó, em có dự định sẽ học tiếp chương trình thạc sĩ tại trường. Việc này không chỉ giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn mở rộng hiểu biết về các lĩnh vực nghiên cứu mới. Em tin rằng, với tấm bằng thạc sĩ, em sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường", Du chia sẻ.

Nữ sinh "nước đến chân mới nhảy" vượt khó đạt thủ khoa

Cũng đạt số điểm 3,88/4,0, em Trần Ngọc Trúc Linh, sinh năm 2002 xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Công nghệ thông tin - trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Đây là nữ thủ khoa duy nhất trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

Linh có một thành tích học tập mà nhiều người "mơ ước". Linh đạt sinh viên xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; đạt học bổng trong các kỳ học, học bổng EVN-VNU, học bổng Vietcombank; hai lần đạt giải Ba Hội nghị Sinh viên NCKH Khoa CNTT năm 2023, 2024; tác giả 1 bài báo tại Hội nghị 2023 RIVF International Conference on computing and Communication Technologies.

Chia sẻ về phương pháp học tập và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, Linh khiêm tốn: "Trong chuyện học tập, em cũng là một sinh viên bình thường, cũng có tật xấu "nước đến chân mới nhảy". Mặc dù trước kỳ học đều tự hứa sẽ chăm chỉ, lập kế hoạch bài tuần nào nắm vững tuần đó, nhưng thường bị lỡ kế hoạch. Đến cuối kỳ sẽ bị dồn kiến thức, khiến tâm lý hoảng sợ khi ôn thi. Để khắc phục tình trạng này, em đã cố gắng nắm bài giảng ngay từ trên lớp, lắng nghe chủ động lời thầy cô giảng. Khi đã nắm được trọng tâm của từng bài học, việc ôn tập cuối kỳ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn".

Chia sẻ cách vượt qua khó khăn, Linh cho biết: "Em dừng lại một chút, nhìn nhận lại vấn đề và tìm cách gỡ rối. Em may mắn có sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Em thường tìm đến sự giúp đỡ, lắng nghe lời khuyên của mọi người. Em sẽ tự nhắc nhở bản thân rằng khó khăn là cơ hội để bản thân trau dồi, không cần cầu toàn, hoàn hảo mọi thứ, chỉ cần cố gắng hết sức mình

Em thường nhìn mọi người xung quanh mình, ba mẹ, thầy cô, bạn bè, ai cũng đang hối hả với nhịp sống của bản thân, ai cũng đang phấn đấu để hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Điều đó khiến em như được đặt vào dòng chảy tiến lên, cố gắng bước tiếp để không bị bỏ lại phía sau".

Nói về tương lại, nữ thủ khoa chia sẻ: "Gia đình em có truyền thống nghề giáo. Trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo nhiệt huyết với những bài giảng đã truyền động lực rất lớn cho em, giúp em hiểu thế nào là kính nghiệp, là tận tâm với nghề. Hơn nữa, bản thân em là một người thích giao tiếp, chia sẻ. Bởi vậy, trong tương lai, em mong muốn có thể trở thành một giảng viên và tiếp tục đi sâu hơn vào con đường nghiên cứu ở đại học. Hiện em đang ứng tuyển vào vị trí cán bộ tạo nguồn tại khoa CNTT, hi vọng sẽ có cơ hội được tiếp tục là một mảnh ghép của Trường Đại học Công nghệ".

Tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024, đại diện cho hơn 700 cử nhân, kỹ sư, Linh chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc: "Quê em là vùng quê nghèo vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An, ngày em và gia đình nhận được thông báo trúng tuyển từ trường Đại học Công Nghệ, không có nhiều người xung quanh biết về trường mình. Thế mà trong những năm học tập tại đây, số lượng những tin nhắn, những cuộc gọi mà em nhận được nhờ hỏi những bí quyết vào trường, hỏi hệ thống ngành học ngày càng tăng lên. Nếu như 4 năm trước, các bậc phụ huynh có lo lắng trước trường hợp và mong muốn của con em mình thì giờ đây có thể tự hào khi nhìn thấy thành quả của chúng con hôm nay".

Hơn 700 sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Sáng 9/7, trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội - tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1, năm 2024 cho hơn 700 sinh viên. Phát biểu tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1, năm 2024, GS.TS Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng hơn 700 sinh viên, 4 học viên cao học và 11.000 nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo và được nhận bằng. Chúng ta có mặt ở đây để tận hưởng niềm vui, sự tự hào và kỷ niệm một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Một ngày đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành sau nhiều năm học tập. GS.TS Chử Đức Trình cho biết, khóa K65 - trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội đạt tỷ lệ tốt nghiệp 65,3% cao hơn so với các năm trước. Tuy vậy vẫn có 269 sinh viên chưa tốt nghiệp trong đợt này.