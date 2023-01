UDIC tiếp tục lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ngày 5/1/2023 tại Khách sạn Intercontinental , Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cùng Báo VietNamNet (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa tổ chức Lễ công bố và trao giải Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022. Tham dự lễ trao giải có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Bảng xếp hạng VNR500 đã bước sang năm thứ 16 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và ổn định, những doanh nghiệp đã cho thấy bản lĩnh kiên cường và là đầu tàu của nền kinh tế trong giai đoạn đầy chông gai thử thách do tác động của đại dịch Covid-19 vừa qua.

Bảng xếp hạng VNR500 cũng góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo sự kết nối với những doanh nhân, học giả hàng đầu thế giới thông qua hàng loạt các hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu từ Ban tổ chức chương trình.

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vinh dự được Ban tổ chức xét bình chọn trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, UDIC vinh dự nhận danh hiệu này.

Đồng chí Trần Vũ Quang, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thay mặt cho lãnh đạo doanh nghiệp tham gia nhận giải thưởng cao quý này. Với việc nhận được giải thưởng này, UDIC tiếp tục khẳng định là thương hiệu uy tín trên thị trường Việt Nam và quốc tế, ngoài việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, UDIC luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Được thành lập từ năm 1971, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC hiện nay bao gồm 34 công ty thành viên, trong đó có 5 công ty liên doanh với nước ngoài đã tổng hợp được sức mạnh về vốn, kinh nghiệm quản lý, thi công cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, cử nhân và công nhân giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm, có trình độ tay nghề cao. Bên cạnh đó, hoạt động Sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO nghiêm ngặt đã tạo nên những sản phẩm tốt cả lượng và chất có uy tín trên thị trường đóng góp vào sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của thủ đô Hà Nội và trong cả nước. Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 8.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Năm 2022 mặc dù các doanh nghiệp ngành kinh doanh bất động sản, xây dựng và vật liệu trong nước đối mặt với hàng loạt khó khăn, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty UDIC vẫn đạt được những con số đáng tự hào: Giá trị sản lượng: 4.945,1 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm 2022, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2021; Doanh thu: 8.328,6 tỷ đồng, đạt 133,9% kế hoạch năm 2022, tăng 37% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.315 tỷ đồng, đạt 101,15% so với kế hoạch năm; Diện tích nhà ở thực hiện 175.000m2; nộp ngân sách đúng, đầy đủ; thu nhập, phúc lợi của người lao động luôn được bảo đảm và tăng.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vẫn tiếp tục triết lý kinh doanh: "UDIC hạ tầng, nâng tầm cuộc sống".