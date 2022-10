'Tuổi trẻ xứ Lạng cần phát huy khát vọng, tiên phong hành động'

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhắc đến các danh lam thắng cảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh biên giới, miền núi Lạng Sơn và cho rằng, lực lượng trẻ địa phương phải biết dấn thân, đi đầu trong các phong trào.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Trung ương Đoàn ghi nhận những thành tích Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, trong đó có thể kể đến 57 công trình thanh niên cấp tỉnh, 197 công trình cấp huyện, 5.840 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi trên 39 tỷ đồng; triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Chiến dịch “Thanh niên Lạng Sơn tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch”, “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Bếp ăn thanh niên”..., đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn gửi gắm: Thanh niên phải làm gì để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn chung sức thực hiện, theo tôi có thể gói gọn 4 từ đó là: "Tiên phong, hành động".

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, tuổi trẻ Lạng Sơn cần thảo luận, xác định rõ phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới. Thanh niên và tổ chức Đoàn cần tiên phong hành động, trong đó có những vấn đề cốt lõi như:

Một là, thanh niên phải tiên phong trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Muốn vậy, tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, nhất là tận dụng không gian mạng để giáo dục thiếu nhi. "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" thành các tiêu chí, giá trị cụ thể đối với thanh niên Lạng Sơn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp thanh niên có ý chí quyết tâm trong lao động, công tác và học tập....

Thanh niên tỉnh Lạng Sơn cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hai là, thanh niên phải là những người tiên phong, đi đầu trong học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước, chung tay cùng cộng đồng, trở thành nguồn nhân lực cao đóng góp cho sự phát triển của tỉnh... "Tôi xin nêu một vài vấn đề cụ thể: Lạng Sơn chúng ta, với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vừa qua đã được xếp thứ tư trong 10 tỉnh, thành thực hiện chuyển đổi số tốt nhất". Tổ chức thực hiện cần khuyến khích, tạo môi trường để thanh niên đề xuất và hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, nhất là trong ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Thanh niên tỉnh cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ba là, thanh niên phải tiên phong trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu văn hóa nhân loại. Lạng Sơn là một tỉnh có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống với các phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh đa dạng về văn hóa và Lạng Sơn cũng là một trong những địa phương có di sản hát Then được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần chú ý tăng cường các hoạt động giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, đưa văn hóa trở thành trở thành động lực để phát triển kinh tế, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”.

Bốn là, thanh niên phải tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Để làm việc đó, tổ chức Đoàn phải mạnh... Công tác cán bộ là then chốt. Trong đó, chú trọng đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn cho các cơ sở Đoàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số khó khăn, Nhiệm kỳ tới, phương thức quản lý đoàn viên có sự thay đổi cơ bản, nhất là số hóa quản lý đoàn viên và thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trực tuyến... Bên cạnh đó, cần tích cực và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các chính sách cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; đa dạng hóa các giải giải pháp tập hợp thanh niên. Thực hiện một cách quyết liệt, đeo bám để đảm bảo chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...