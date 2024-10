Tuổi trẻ Nghệ An đặt nhiều câu hỏi 'nóng' với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

TPO - Nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn khi tham gia mạng xã hội; các vấn đề bạo lực học đường, áp lực học hành, an toàn giao thông... là những vấn đề "nóng" được các cử tri là thanh thiếu nhi đặt ra trong Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chiều 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tiếp xúc và gặp gỡ giữa Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2024.

Tham dự Hội nghị có bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Công an tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và hơn 110 thanh thiếu nhi đại diện cho 1,5 triệu thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Áp lực học, bạo lực học đường được thanh thiếu nhi quan tâm

Phát biểu khai mạc chương trình, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để các cử tri là đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu nhi tham gia trao đổi trực tiếp với các cấp, các ngành. Là sự kiện quan trọng cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh đối với công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, các cử tri là thanh thiếu nhi đã đặt ra nhiều câu hỏi về những vấn đề “nóng” đang được quan tâm trong cuộc sống, xã hội hiện nay. Trong đó có nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn khi tham gia mạng xã hội với nhiều tin độc, tin giả lan truyền; vấn đề an toàn giao thông của học sinh khi sử dụng xe máy, xe điện đến trường; các vấn đề bạo lực học đường, áp lực học hành khiến các em học sinh bị ảnh hưởng về tâm lý và phát triển.

Bên cạnh đó nhiều câu hỏi được nêu ra về các vấn đề liên quan đến việc học, đào tạo nghề, vấn đề xuất khẩu lao động của đoàn viên thanh niên. Trước những câu hỏi này, đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh Nghệ An đã trả lời về các giải pháp cũng như hành động thực tế để giảm thiểu những tình trạng trên.

Em Nguyễn Linh Đan (học sinh lớp 8A trường THCS Hồ Xuân Hương, huyện Quỳnh Lưu) đặt câu hỏi: “Ngày nay các bạn học sinh đối mặt với việc áp lực học gia tăng, các em học sinh bị phụ huynh ép đi học thêm rất nhiều. Vậy tỉnh ta có biện pháp gì để thay đổi suy nghĩ ép học của phụ huynh cũng như tạo ra những sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh?

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nhận định thực trạng này đang xảy ra nhiều trên địa bàn tỉnh. Các em học sinh đang bị ép học quá nhiều. Trong khi đó thời gian tham gia các chương trình, thể dục thể thao ít. Nguyên nhân do phụ huynh đặt kỳ vọng quá lớn, đặt quá nhiều mục tiêu vào con trẻ để ép con mình học. Việc học triền miên sẽ không có kết quả, không phát huy được năng lực của học sinh.

“Mục tiêu của giáo dục là giáo dục toàn diện, giáo dục đức, trí, thể, mỹ, rèn luyện nhân cách, giáo dục lý tưởng sống, ước mơ hoài bão của các em học sinh, đó là giá trị cốt lõi của giáo dục. Thứ 2 là phát huy được phẩm chất năng lực của học sinh. Muốn có cái này phải có phương pháp giáo dục và thời gian.

Vì vậy đề nghị các em học sinh truyền tải với phụ huynh bố trí thời gian và cách thức học phù hợp để đỡ tạo áp lực. Cần phải bố trí thời gian học khoa học, bài bản. Bố trí thời gian học các môn chuyên sâu định hướng của các em thi sau này. Tiếp đến là tăng cường thời gian tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu, khai thác kiến thức thầy cô dạy để biến thành kiến thức của mình. Phải có thời gian tham gia thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giải trí để tăng cường sức khỏe, để tâm hồn mình phong phú, thoải mái về tinh thần, từ đó tái tạo năng lực tích cực rồi quay trở lại học hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh thiếu nhi

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao việc Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ động tổ chức diễn đàn để Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gặp gỡ với các bạn trẻ, được lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị làm sao để tạo điều kiện, môi trường tốt cho thế hệ trẻ trưởng thành.

Ông Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh việc các đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng, các sở ngành có thêm nhiều kênh lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh thiếu nhi để tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, chính sách, giải pháp đã triển khai về vấn đề phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi. Mục đích cao nhất là tạo môi trường an toàn cho thanh thiếu nhi phát triển. Về các nội dung đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em là những vấn đề nóng sẽ tiếp tục được ghi nhận, đeo bám trong các chương trình hành động tiếp theo.

“Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, làm sao để tổ chức Đoàn, Hội Đồng đội tỉnh thực sự đảm bảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh thiếu nhi; Thực sự là cầu nối, tâm tư nguyện vọng, chính đáng của tuổi trẻ với các cấp ủy chính quyền”, ông Nguyễn Như Khôi cho biết.