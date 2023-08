Tuổi trẻ Lạng Sơn giúp người lầm lỡ hướng thiện

Sáng 13/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT &DL), Tỉnh Đoàn phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, thiết thực.

Tham dự có Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh; anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VH-TT &DL Lạng Sơn cùng đại diện các sở ban ngành và đông đảo các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình; Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Nhằm phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn và cộng đồng để nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền, giáo dục để giúp hướng thiện cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đặc biệt; nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân chia sẻ tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ thầm kín với người thân yêu nhất; giúp các phạm nhân nhận thấy được tình yêu, niềm tin trong cuộc sống. Từ đó, có thêm nghị lực, phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hoà nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội; Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc phát động cuộc thi “Viết thư gửi người thân yêu nhất” cho các phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam công an tỉnh Lạng Sơn. Theo bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: “Trong thời gian ngắn (6 ngày), chúng tôi đã nhận được 59 bức thư của phạm nhân viết thư cho người thân yêu. Nội dung các bức thư là những tình cảm, lời nhắn gửi của những người con gửi cho cha, cho mẹ; là những yêu thương của chồng dành cho người vợ thân yêu; là những nỗi nhớ thương day dứt dành cho con, của anh cho em; là những suy nghĩ, trăn trở khôn nguôi của phạm nhân xin được người thân, cộng đồng tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra và giúp họ lầm lỡ có cơ hội sửa chữa những sai phạm, làm lại cuộc đời. Ban tổ chức đã lựa chọn 17 bài dự thi có chất lượng để trao giải. Trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 12 giải Khuyến khích”, bà Nguyễn Thúy Phương chia sẻ.

Anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn- Hội địa phương nhằm Nhằm góp phần giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh thiếu niên chấp hành án, trở về hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân tốt của xã hội. Thể hiện được vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật… Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt nam tỉnh Lạng Sơn và các ban ngành địa phương đã trao 40 suất quà cho 40 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Đây cũng là một hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) và 67 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023).