Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin'

TPO - Sáng 26/6, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ công an tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2023); đồng thời Tỉnh Đoàn- Hội LHTNVN tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ công an tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2023.