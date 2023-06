Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

TPO - Trong khuôn khổ chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 đã trao tặng nhiều công trình, nguồn lực thực hiện an sinh xã hội; đồng thời triển tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.