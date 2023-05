Tua ngoại 'hút' khách, vì sao?

TP - Chuẩn bị cho mùa du lịch hè, nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch đã xây dựng các chương trình nhằm thu hút du khách. Tuy nhiên, theo nhiều công ty du lịch - lữ hành, các tua (tour) du lịch nước ngoài vẫn được nhiều người quan tâm.

Hút khách bằng lễ hội...

Hướng tới những ngày nghỉ hè và các trải nghiệm xuyên suốt 3 tháng hè, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng nhằm thu hút du khách. Trong đó, đáng chú ý là TP Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế kéo dài từ ngày 2/6 tới 8/7. Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, lễ hội pháo hoa hướng tới tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Lễ hội có sự tham gia của 8 đội pháo hoa, trong đó 7 đội quốc tế thuộc các quốc gia như Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan…cùng đội đại diện Việt Nam. Đây là lần thứ 11 Lễ hội Pháo hoa Quốc tế được tổ chức tại TP Đà Nẵng và trở thành điểm nhấn thu hút khách, đưa thành phố sông Hàn trở thành tâm điểm của du lịch mùa hè.

Tại tỉnh Khánh Hoà, từ ngày 3 tới 6/6 diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa với hơn 60 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… Festival Biển có các sự kiện đáng chú ý như Lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang “Khánh Hòa - kết nối yêu thương”, Đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương” cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, lễ diễu hành xe Vespa - xe cổ, Lễ hội Cầu Ngư, Lễ hội áo dài, Lễ hội hát bài chòi và các tích tuồng cổ, Thi đấu cờ người…

Đặc biệt trong mùa hè này, chuỗi Lễ hội Wonder Summer 2023 do tập đoàn Vinpearl tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1 tới 31/7 tại nhiều thành phố du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An và Phú Quốc… Lễ hội có 131 hoạt động và sự kiện với gần 800 show và minishow cùng những trải nghiệm giải trí hứa hẹn thiết lập các kỷ lục mới về quy mô, mang dấu ấn khác biệt. Wonder Summer 2023 trở thành điểm nhấn không chỉ với du khách Việt mà còn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để trải nghiệm.

Việc các địa phương tổ chức nhiều chương trình lễ hội cũng là cơ hội để các đơn vị du lịch - lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour cho biết đơn vị đã chuẩn bị các sản phẩm hè trong và ngoài nước từ đầu năm 2023. Thông qua khảo sát nhu cầu của du khách, đơn vị đã có những đánh giá với các tour trong nước. Các điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Lạt…vẫn được du khách ưa chuộng. “Vào mùa hè, du khách thường chuộng các hình thức du lịch biển, thư giãn ở cao nguyên nên các điểm đến biển kết hợp với những điểm vui chơi phức hợp sẽ thu hút khách gia đình…trốn nóng. Các điểm du lịch quen thuộc vẫn được du khách quan tâm nhiều” - bà Thu cho hay.

Công ty TST tourist hiện đã triển khai mạnh dòng sản phẩm tránh nóng trong và ngoài nước để đáp ứng tức thì nhu cầu của du khách. Hiện tại TST đã khôi phục 100% đường tour so với thời điểm cùng kỳ trước năm 2019 và tuy chưa vào hè nhưng TST đã có các chương trình khuyến mãi cho các du khách đặt tour sớm. Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện công ty TST cho biết: “Chúng tôi chọn lọc và giới thiệu 12 đường tua bao gồm khu vực Tây Bắc với điểm nhấn Sapa, Mộc Châu - Mai Châu có nhiệt độ trung bình từ 18 đến dưới 30 độ C rất thuận tiện để du khách tham quan. Bên cạnh đó, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn nằm ở vùng núi Đông Bắc là trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên kỳ vĩ không thể bỏ qua”.

Bà Trần Phương Linh, đại diện Công ty BenThanh Tourist cho biết trong mùa hè này, xu hướng đi du lịch nước ngoài chiếm ưu thế, nhất là các thị trường như Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia), Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc), châu Âu. Giá vé máy bay cao khiến giá các tour du lịch nội địa sử dụng dịch vụ hàng không tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tour trong nước cũng phải chịu áp lực cạnh tranh đến từ các nước trong khu vực nên du lịch nội địa bị giảm nhiệt.

Tua ngoại chiếm ưu thế

Theo đánh giá của các công ty du lịch - lữ hành, sự khác biệt của mùa du lịch hè năm 2023 là nhiều du khách lựa chọn tua xuất ngoại. Tại nhiều công ty, tỷ lệ khách đặt tour du lịch nước ngoài vẫn cao hơn tour trong nước. Giải thích về lý do này, đại diện một công ty du lịch cho biết, với các tua du lịch trong nước, doanh nghiệp du lịch - lữ hành vẫn gặp khó vì giá vé máy bay thì với các tua nước ngoài hiện đang có nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu nên doanh nghiệp chủ động xây dựng tua giảm giá. Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết nắng nóng đang tăng nhiệt, việc du khách lựa chọn các quốc gia có khí hậu mát mẻ như Hàn Quốc, Nhật Bản... là hoàn toàn hợp lý.

Ông Nguyễn Ngọc An, đại diện Công ty Lữ hành Vietluxtour cho rằng, trong bối cảnh các điểm đến ở nước ngoài như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc đang có các chương trình kích cầu, giảm giá để thu hút du khách Việt thì du lịch trong nước khó tránh khỏi sự cạnh tranh. “Năm 2022 là năm bùng nổ của du lịch nội địa. Năm 2023, rất nhiều thị trường du lịch nước ngoài có những chương trình kích cầu, thu hút khách với các ưu đãi về giá cả, mua sắm… Đây sẽ là ưu tiên lựa chọn của nhiều du khách Việt. Để du lịch trong nước không mất lợi thế, cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa hãng hàng không, công ty du lịch, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch và cao hơn là chính sách của nhà nước hỗ trợ cho ngành du lịch để có chương trình kích cầu quy mô đủ lớn, đủ hấp dẫn”, ông Nguyễn Ngọc An nói.