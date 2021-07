Từ 27/4 đến nay, TPHCM có gần 8.400 trường hợp mắc COVID-19

TP - Chiều 7/7, Bộ LĐ-TB&XH đã họp báo công bố Quyết định 23/2021 của Thủ tướng ban hành cùng ngày về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng LĐ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (gói an sinh trị giá 26.000 tỷ đồng). Theo lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, việc triển khai gói hỗ trợ an sinh lần này được rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tế triển khai gói an sinh lần 1 - với một số chính sách hỗ trợ không mấy thành công.