Trương Ngọc Ánh: 'Con tôi xinh đẹp, chân dài nhưng không ham đóng phim'

TPO - Trương Ngọc Ánh nói hiện tại cô không có người nối nghiệp, con gái thích làm dược sĩ hơn đam mê hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên nhận ca sĩ Johnny Dương làm con nuôi ngay trên sân khấu.

Tại sự kiện diễn ra ngày 8/4 ở TPHCM, Trương Ngọc Ánh lần đầu chia sẻ về định hướng của con gái. "Con gái tôi đẹp, chân dài, nhảy đẹp, hát được và diễn cũng tốt nhưng không theo nghề của bố mẹ. Tôi không có người nối nghiệp", Trương Ngọc Ánh nói.

Trương Ngọc Ánh có con gái duy nhất với chồng cũ là diễn viên Trần Bảo Sơn. Bảo Tiên năm nay 16 tuổi, cao 1,7 m. Cô đang học tại trường quốc tế ở TPHCM, định hướng trở thành dược sĩ.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ con gái không nối nghiệp mẹ trong sự kiện ra mắt MV Sao phải khóc của Johnny Dương. Khi nghe diễn viên Hương ga tâm sự chuyện không có người nối nghiệp, bố của nam ca sĩ đề nghị nữ diễn viên nhận con nuôi.

"Được, con trai nhé", cô nói với Johnny Dương.

Sau khi xem MV Sao phải khóc, ca khúc kết hợp cùng Dương Khắc Linh và Only C, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời khen cho con trai nuôi, không chỉ về giọng hát mà còn ở thái độ làm việc. "Johnny Dương có nhiều cố gắng, chủ động trong công việc. Ở mỗi dự án, Johnny luôn là ca sĩ đến sớm nhất, không bao giờ than vãn. Tôi trân trọng điều đó", Trương Ngọc Ánh nói.

Nữ diễn viên cho rằng sản phẩm đầu tay bao giờ chưa được chỉn chu, nhưng sự rèn giũa, học hỏi từ người trong nghề, đồng thời là sự quyết tâm giúp Johnny Dương thành công trong tương lai.

MV Sao phải khóc có giai điệu sôi động, dễ tiếp cận với khán giả Việt, đặc biệt là phần điệp khúc. Only C và ca sĩ Johnny Dương đánh trúng thị hiếu khán giả, tạo ra sản phẩm dễ viral TikTok, giống thành công của Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân) hay gần nhất là Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương).

Về lý do nhận lời hợp tác với ca sĩ Johnny Dương, nhạc sĩ Only C nói: “Với dự án này, tôi tham gia trong vai trò hỗ trợ Johnny Dương và anh Dương Khắc Linh, anh Cường Ngô về thu âm, mix & amp, master, sau có sửa một chút trong bản phối cho phù hợp với lần thu lại của Johnny Dương vì Johnny đã thu âm trước đó ở bên Mỹ. Lúc đầu tôi không có tên trong dự án này, đạo diễn Cường Ngô gặp tôi để làm việc cho một dự án sau. Tôi phải thật sự xin lỗi vì không biết Johnny Dương là ai, nhưng tôi có niềm tin vào đạo diễn Cường Ngô khi xem MV và nhìn thấy được sự chỉn chu trong sản phẩm. Tôi tin khi đã xác định đi đường dài cùng nhau thì không có lý do nào để mình từ chối”.

Trước khi ra mắt MV Sao phải khóc ở Việt Nam, Johnny Dương hoạt động ở nước ngoài. Anh là con trai duy nhất của vũ sư Quốc Dương, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Nam ca sĩ trau dồi học tiếng Việt để hoạt động chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Johnny Dương ra mắt tại Việt Nam giữa lúc nhạc Việt nổi lên nhiều ca sĩ Gen Z, đặc biệt là sự trở lại của những ngôi sao thế hệ trước. Nam ca sĩ sinh năm 1999 nói thị trường âm nhạc Việt khốc liệt nhưng đáng để "đua".

"Tôi tuy lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn là người Việt Nam, phải về nước phát triển sự nghiệp. Tôi biết Việt Nam đang có nhiều rapper được khán giả yêu thích như Đen, Karik, HIEUTHUHAI... Tôi hy vọng được hợp tác với họ. Hiện tại, tôi được nhiều đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ nên chưa gặp quá nhiều khó khăn", Johnny Dương nói.