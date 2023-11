Trường Đại Học Y Hà Nội: Định vị tầm nhìn châu Á - hướng tới xếp hạng quốc tế

Tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội đã xuất sắc được hệ thống xếp hạng đối sách chất lượng UPM gắn 5 sao theo định hướng nghiên cứu.

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều bảng xếp hạng uy tín chuyên về kiểm định, đánh giá các hoạt động giáo dục ở cấp khu vực và quốc tế như QS World University Rankings (QS), The World University Rankings và ARWU. Tại Việt Nam, hệ thống xếp hạng đối sánh do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, “University Performance Metrics” (UPM) cũng là một bảng xếp hạng uy tín được nhiều trường đại học Việt Nam và ASEAN tự nguyện tham gia sử dụng để đối sánh chất lượng.

Tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Y Hà Nội đã xuất sắc được hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 sao theo định hướng nghiên cứu. Theo đó, Trường Đại học Y Hà Nội, nằm trong nhóm với các trường đại học nghiên cứu của Việt Nam và châu Á như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học Kasetsaert, Đại học Mae Fah Luang (Thái Lan), National Kaohsiung Normal University, Đại học Taipei (Đài Loan - Trung Quốc)…

Để có được kết quả của ngày hôm nay, Trường Đại học Y Hà Nội kiên định lấy chất lượng là thước đo cho đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Với đội ngũ lãnh đạo quản lý năng động và có tầm nhìn, nhà trường đã quyết tâm thực hiện đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập với quốc tế.

Chương trình đào tạo 6 năm hệ đại học cho ngành bác sỹ Y khoa, bác sỹ Răng hàm mặt và cử nhân Điều dưỡng 4 năm đã và đang được đổi mới theo hướng dựa trên năng lực nhằm đào tạo đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở phù hợp, năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng tự đào tạo và vươn lên trong nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chương trình được thiết kế dựa trên “Chuẩn năng lực cơ bản bác sỹ đa khoa, cử nhân điều dưỡng” do Bộ Y tế ban hành, Khung Trình độ quốc gia, và tham khảo các chương trình của các trường Đại học uy tín trên thế giới như Đại học Sydney-Úc, Đại học Harvard-Hoa Kỳ, Đại học Paris 7-Pháp...

Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đánh giá

Với triết lý giáo dục: Đổi mới, Sáng tạo và Hội nhập, những năm gần đây, trường đã đổi mới căn bản về phương pháp dạy học và lượng giá đánh giá, áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, thúc đẩy sinh viên chủ động và tích cực trong học tập. Trường Đại học Y Hà Nội đầu tư, phát triển hệ thống thi đánh giá năng lực hiện đại nhất trong cả nước để tăng cường tính tin cậy, giá trị và khách quan của công tác thi, kiểm tra, đánh giá người học, từ đó thúc đẩy tinh thần học tập nghiêm túc của sinh viên, học viên.

Các cán bộ, giảng viên và học viên và sinh viên của trường đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học. Hàng năm cán bộ nhà trường và người học xuất bản 400-500 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế được ghi nhận trên các hệ thống uy tín ISI, Scopus... Nhà trường đứng trong danh sách các trường có xuất bản quốc tế nhiều nhất, đạt nhiều trích dẫn nhất trong số các trường đại học ở Việt Nam.

Với năng lực chuyên môn và nghiên cứu mạnh, trường đại học Y Hà Nội không ngừng nghiên cứu phát triển ứng dụng kĩ thuật và công nghệ mới trong phòng ngừa, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị. Các kĩ thuật mới được triển khai gần đây tập trung vào các can thiệp chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, phát hiện và điều trị sớm ung thư, kĩ thuật gây mê hồi sức mới, can thiệp hồi sức cấp cứu, điều trị tổn thương thần kinh, các kĩ thuật ngoại khoa mới...

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Trưởng đoàn Đánh giá thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá: “Trường Đại học Y Hà Nội về cơ bản đã đạt và vượt các tiêu chuẩn đánh giá đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục với nhiều tiêu chí khắt khe. Đây là nền tảng quan trọng để Nhà trường phát triển trong thời gian tới”.

Trong kế hoạch xây dựng và phát triển, sứ mệnh và tầm nhìn của trường Đại học Y Hà Nội sẽ là đại học nghiên cứu ngang tầm với các trường Đại học Y khoa hàng đầu ở châu Á. Việc Đại học Y Hà Nội được xếp hạng đối sánh 5 sao của UPM góp phần khẳng định định vị tầm nhìn châu Á, hướng tới các xếp hạng quốc tế cao hơn. GS. TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội khẳng định đây là minh chứng cho thấy sự cầu thị, nỗ lực kiên định đối với đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong định hướng chiến lược phát triển của trường những năm qua; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục ĐH khoa học sức khỏe.

Đảng Ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội luôn chú trọng bảo đảm chất lượng hoạt động quản trị hệ thống và hoạt động chức năng, không ngừng phát triển, đặc biệt trong giai đoạn bước vào tự chủ đại học.