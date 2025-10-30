Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường Đại học Thuỷ Lợi lan toả tinh thần sống xanh cùng chiến dịch 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'

Lê Vượng

SVO - Sáng 3/10, Trường Đại Học Thuỷ Lợi đã tổ chức lễ phát động, hưởng ứng chiến dịch "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", lan toả mạnh mẽ tinh thần bảo vệ môi trường và thói quen tái chế đến đông đảo sinh viên.

dh-thuy-loi-3010-5.jpg
Phát biểu khai mạc, ThS Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, nhấn mạnh cam kết của nhà trường. Bà chia sẻ: "Trường Đại học Thuỷ Lợi luôn nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng và môi trường. Chúng tôi rất vinh dự khi được lựa chọn là điểm trường đặt máy thu gom chai nhựa tự động (BOTOL), chung tay cùng Báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam trong 'Hành trình tiếp nối' đầy ý nghĩa này". ThS Đặng Hương Giang cũng bày tỏ kỳ vọng: "Chúng tôi tin tưởng rằng, với sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần tiên phong, các bạn sinh viên Thuỷ Lợi sẽ là những đại sứ xanh, tích cực, góp phần lan toả thông điệp vì môi trường đến bạn bè, gia đình và toàn xã hội".
dh-thuy-loi-3010-3.jpg﻿
dh-thuy-loi-3010-2.jpg
dh-thuy-loi-3010-4.jpg
Sự kiện có sự tham dự của PGS. TS Đỗ Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Thuỷ lợi, cùng lãnh đạo các khoa, phòng Chính trị và CTSV, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường. Về phía BTC chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong).
dh-thuy-loi-3010-7.jpg
Đại diện Ban tổ chức, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cùng tập thể giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi. Anh khẳng định: "Sự đồng hành và hưởng ứng nhiệt tình của nhà trường chính là yếu tố then chốt làm nên thành công của chiến dịch. Chúng tôi tin rằng, hoạt động này sẽ góp phần tích cực trong việc lan toả lối sống xanh, xây dựng hình ảnh thế hệ sinh viên Việt Nam năng động, hiện đại, luôn có ý thức và trách nhiệm với môi trường."
dh-thuy-loi-3010-6.jpg
Hưởng ứng tinh thần của chương trình, sinh viên Chu Ngọc Thuý (lớp 63 CNK) hào hứng cho biết: “Đây là một chiến dịch mang ý nghĩa vô cùng thiết thực. Hoạt động này không chỉ giúp chúng em nâng cao ý thức trách nhiệm với môi trường, mà còn trực tiếp xây dựng môi trường học đường thêm trong lành. Quan trọng hơn, nó giúp chúng em hình thành thói quen thu gom, phân loại rác, từ đó lan toả những giá trị nhân văn này đến cộng đồng.”
dh-thuy-loi-3010-8.jpg
Cổ vũ tinh thần cho các bạn sinh viên, lễ phát động còn có sự góp mặt của hai ca sĩ "triệu view" Xuân Đức và Kuun Đức Nam. Hai anh em nghệ sĩ đã đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong nhiều chương trình vì cộng đồng, đã mang đến những màn trình diễn sôi động, khuấy động không khí và tiếp thêm năng lượng tích cực cho chiến dịch.
dh-thuy-loi-3010-12.jpg
dh-thuy-loi-3010-13.jpg
dh-thuy-loi-3010-15.jpg
dh-thuy-loi-3010-25.jpg
Ngay sau nghi thức phát động, các đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên và hai ca sĩ khách mời đã cùng nhau hưởng ứng bằng cách trực tiếp bỏ các lon, chai nhựa đã qua sử dụng vào máy thu gom tự động BOTOL được lắp đặt tại khuôn viên nhà trường, chính thức khởi động hành trình tái sinh của những chai nhựa.
Lê Vượng
#Chai nhựa tái sinh hành trình tiếp nối #Coca-Cola Việt nam #Trường Đại học Thuỷ lợi #Sinh viên #Môi trường

