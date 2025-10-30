Trường Đại học Thuỷ Lợi lan toả tinh thần sống xanh cùng chiến dịch 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'

SVO - Sáng 3/10, Trường Đại Học Thuỷ Lợi đã tổ chức lễ phát động, hưởng ứng chiến dịch "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", lan toả mạnh mẽ tinh thần bảo vệ môi trường và thói quen tái chế đến đông đảo sinh viên.
Sự kiện có sự tham dự của PGS. TS Đỗ Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Thuỷ lợi, cùng lãnh đạo các khoa, phòng Chính trị và CTSV, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường. Về phía BTC chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong).
Ngay sau nghi thức phát động, các đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên và hai ca sĩ khách mời đã cùng nhau hưởng ứng bằng cách trực tiếp bỏ các lon, chai nhựa đã qua sử dụng vào máy thu gom tự động BOTOL được lắp đặt tại khuôn viên nhà trường, chính thức khởi động hành trình tái sinh của những chai nhựa.