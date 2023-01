Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho công nhân ở Bình Dương

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn công tác do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 16/1, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao quà Tết và lì xì cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Trước đó vào chiều tối 15/1, ngay sau khi đến tỉnh Bình Dương, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, sinh năm 1923 và thương binh 1/4 Trần Thanh Liêm, sinh năm 1965, ngụ tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Tại các nơi đến thăm, ông Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời chúc các gia đình chính sách đón năm mới Quý Mão 2023 thật đầm ấm, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Đoàn công tác cũng đã đến tặng quà cho 30 gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã Bến Cát (Bình Dương), mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết năm 2022, các chỉ tiêu chủ yếu địa phương thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,01%.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết thêm, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng số tiền 270 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng kết quả vượt bậc trên các lĩnh vực mà địa phương đã đạt được trong năm qua.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Phan Đình Trạc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước và đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc và thành công.