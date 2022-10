Trước trận Viettel - HAGL, 19h15 ngày 18/10: Khủng hoảng không lối thoát

TPO - Nhận định Viettel - HAGL, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phải làm khách trên sân đối thủ mạnh Viettel, HAGL không có nhiều cơ hội chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Thông tin trước trận Viettel vs HAGL

V-League 2022 đang bước vào giai đoạn nước rút. Viettel sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 20 vào lúc 19h15 hôm nay 18/10. Đội bóng áo lính đang đứng thứ 3 với khoảng cách 7 điểm so với CLB Hà Nội nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Do đó, nhà đương kim vô địch sẽ phải cố gắng giành trọn 3 điểm trước HAGL để níu kéo hi vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Viettel đang có phong độ không tốt, bị Sài Gòn FC và Hải Phòng cầm chân trong 2 trận đấu gần đây nhất ở V-League. Tuy nhiên, đây đều là hai đội bóng rất khó chơi và việc không thể giành chiến thắng là có thể hiểu được. Chuỗi trận không tốt này càng khiến Viettel thêm nỗ lực, nhất là khi họ vẫn có trong tay những ngôi sao như Hoàng Đức hay Geovane. Nhiệm vụ của HLV Bae ji-won sẽ đơn giản hơn vì đối thủ trước mắt của họ là một HAGL bất ổn.

Thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng liên tiếp, đứng thứ 8 với 22 điểm. Số điểm của họ chỉ cách đội cuối bảng Sài Gòn FC đúng 6 điểm. Nếu cứ tiếp tục phong độ sa sút như bây giờ, đội bóng Phố Núi hoàn toàn có thể đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Bên cạnh lối chơi bị bắt bài, lực lượng của HAGL cũng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Đội bóng này thường chơi hay trong 60 phút đầu nhưng thể lực không đảm bảo và để thua ngược những phút cuối trận. Đó cũng là lý do khó có thể đặt niềm tin vào HAGL trong trận đấu tối nay gặp Viettel.

Phong độ, thành tích đối đầu Viettel vs HAGL

Viettel đang có chuỗi 4 trận không thua ở V-League 2022. Trong khi đó, HAGL đã 7 trận không biết đến mùi chiến thắng. Trong 4 trận gần nhất thi đấu trên sân nhà, Viettel thắng tới 3 và chỉ hòa 1. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2. Tuy nhiên, HAGL khó ra về với một điểm trong lần tái đấu này.

Thông tin lực lượng Viettel vs HAGL

HAGL: Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục vắng mặt vì bị tràn dịch gối. Bruno Henrique cũng gặp chấn thương sau trận gặp SLNA. Những cái tên khác như Văn Toàn, Công Phượng đang không là chính mình. Đội bóng này cũng đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 16 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Viettel.

Viettel: Lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Viettel vs HAGL Viettel: Nguyên Mạnh, Xuân Kiên, Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Thường, Jaha, Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane, Mạnh Dũng, Quang Khải. HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Ahn Sae Hee, Mauricio, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao. Dự đoán của TPO: Viettel 2-1 HAGL